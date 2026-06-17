เสื้อกั๊กโกงความฟิต อาวุธลับดับร้อนฟุตบอลโลก 2026

กล้องในสนามจับภาพผู้เล่นนอร์เวย์ใส่เสื้อกั๊ก Nike PreCool Vest ระหว่างพักดื่มน้ำในช่วง Hydration Break ของเกมฟุตบอลโลก 2026 ในเกมที่พวกเขาเอาชนะอิรัก
4-1 โดยความพิเศษของเสื้อกั๊กตัวนี้ จะลดอุณหภูมิร่างกายอย่างรวดเร็ว หลังเสื้อกั๊กนี้ถูกแช่เย็นจัดไว้ในถังแช่ข้างสนาม
เหตุผลที่นักฟุตบอลรีบหยิบมาใส่นั้น ก็เพื่อยืดระยะเวลาความฟิต เพราะฟุตบอลโลก 2026 แข่งขันในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้อุณหภูมิในร่างกายของนักกีฬาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เหนื่อยง่าย
เสื้อตัวนี้จะช่วย ลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ถึง 5-10 ครั้งต่อนาที ทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดมาเลี้ยงผิวหนังเพื่อขับเหงื่อ นักเตะจึงเหลือพลังงานไปใช้ในการวิ่งทำทางหรือบดบี้ในเกมได้นานขึ้น
ด้านฝั่งสามขี้ดอย่าง Adidas ก็ไม่น้อยหน้า เพราะมี The CLIMACOOL SYSTEM เช่นกัน แถมยังจัดเต็ม เพราะมีทั้งเสื้อกั๊ก กางเกง และรองเท้าที่ไว้ใส่สวมทับสตั๊ดไปเลย