“ของแท้ ผมประทับใจวะ” รถถัง แอบโอนเงินช่วย “อำนาจ”​ สั่งห้ามออกสื่อ แต่ “จอนนี่” อดใจไม่ไหว

จอนนี่มือปราบ อดีตตำรวจชื่อดัง เผย รถถัง จิตรเมืองนนท์ ซูเปอร์สตาร์นักมวยไทย แอบช่วยเหลือ อำนาจ รื่นเริง อดีอดีตแชมป์โลกมวยนานาชาติ IBF ที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของตนเอง ด้วยการโอนเงินเป็นค่าข้าวให้ พร้อมกำชับกับตนเองว่าอย่าออกสื่อ
จอนนี่มือปราบ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความที่ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ส่งมาว่า “พี่จอนนี่ ผมขอเลขบัญชีพี่ ผมขอโอนเงินไปให้พี่หมื่นหนึ่ง ฝากไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำให้พี่เพชร (อำนาจ รื่นเริง) เขากินด้วยนะพี่ อย่าออกสื่อนะครับ ช่วยเหลือกันไปครับ เรานักมวยด้วยกัน“ ผมได้ยินคำนี้ จากนักมวยรุ่นน้องคนนี้ ผมประทับใจวะ พี่ขอออกสื่อชื่นชมนะ
จอนนี่มือปราบ ยังได้โพสต์อีกว่า “ของแท้ น้องบอกไม่ต้องออกสื่อ ผมขอโทษน้องนะ ผมประทับใจ อยากให้สังคม เห็นมุมงามๆของวงการมวย คนมวยที่ไม่ทิ้งกันในยุคนี้ วันนี้ รถถัง มีเงิน มีชื่อเสียง อำนาจ ล้ม ชีวิตพลาด ไม่เหลืออะไร แต่รถถัง หยิบยื่นมือเข้ามาดึงมาช่วย โครตประทับใจสุดๆๆน้องบอก ขอโอนเงียบๆ ไม่ต่องออกสื่อ แต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมมากๆ ผมขอโทษรถถังนะ ครับ”