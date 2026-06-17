34 ชาติร่วมประชันศึก"เอเชี่ยนเอจกรุ๊ปฯ 2026"ที่ไทย 17-25 ก.ค.นี้ มั่นใจมีทองแน่นอน

คึกคักศึกกีฬาทางน้ำ"เอเชี่ยนเอจกรุ๊ปฯ 2026"ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ 10 ปี 34 ชาติ ขานรับเตรียมส่ง"ฉลาม-เงือก"ลงวัดฝีมือ 4 ชนิดกีฬา ว่ายน้ำ-ว่ายน้ำลีลา- กระโดดน้ำ- โปโลน้ำ" ด้านไทยพร้อมรับหน้าเสื่อ ส่วนเป้าหมาย"โค้ชตึก"ธนาวิชญ์ ส่องแล้วเชื่อทัพว่ายน้ำไทยมีเหรียญทองคล้องคอแน่นอน
พล.ต.ดร.ธนนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคมสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ"เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026(Asian Age Group Championships 2026) " ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2569โดยมี “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมตัวแทนกีฬาประเภทต่างๆเข้าร่วมประชุม ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา
"โค้ชตึก"นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯ เผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำ "เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026" ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพรายการนี้ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2569 โดยมีทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา คือ ว่ายน้ำ ว่ายน้ำลีลา กระโดดน้ำ โปโลน้ำ สถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำ กกท. ,โปโลน้ำ ที่ สระว่ายน้ำ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และกระโดดน้ำ -ว่ายน้ำลีลา แข่งขันที่ สระว่าย ม.อัสสัมชัญ (เอแบค บางนา)
"การแข่งขันครั้งนี้น่าจะคึกคักกว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ผ่านมา เพราะเราจัดในแถบเอเชีย
ล่าสุดมี 34 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน โดยเฉพาะกีฬาโปโลน้ำ หญิง มี 6 ชาติตอบรับมาส่วนทีมชายมีมากถึง 12 ชาติหรืออาจมากกว่านี้ ที่สำคัญทัวร์นาเมนต์เป็นรายการที่ใช้ในการวัดศักยภาพของนักกีฬาทั่วเอเชีย รวมทั้งนักกีฬาไทย ก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่าและไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569 นี้" เลขาฯกีฬาทางน้ำ กล่าว
ด้านความพร้อมแต่ละชนิดกีฬา "โค้ชตึก"เผยว่า สำหรับเป้าหมาย ว่ายน้ำ ถ้าจีนส่งทีมใหญ่มา โอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองต้องยอมรับว่าลำบาก แต่หากจีนส่งชุด บี จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทย คาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองส่วนมากน้อยแค่ไหนจะมีการประเมินในช่วงสุดท้ายดูรายชื่อนักกีฬาจากประเทศต่างๆเข้ามา โดยเฉพาะ ฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย ไม่ควรมองข้าม
ด้าน โปโลน้ำ ทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทย ที่เราสร้างมาตั้งแต่เด็กๆเราน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้ ส่วนทีมชาย ตั้งไว้ไม่ควรเกินอันดับ 6
สำหรับกระโดดน้ำ ในระดับเยาวชนเรากำลังสร้างขึ้นมา ในครั้งนี้ไม่ตั้งเป้าหมาย ขณะที่ว่ายน้ำลีลา ในระดับเยาวชนเอเชียไม่ค่อยมีการจัดแข่งขัน แต่ถ้าในระดับอาเซียนว่ายน้ำลีลาของไทยมลผลงานที่โดดเด่น ทำให้ในระดับเอเชียประเมินได้ยาก แต่ได้มอบหมายให้ทีมงานไปประเมินเพราะครั้งนี้จะได้วัดศักยภาพนักกีฬาเพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาซีเกมส์ในปีหน้าด้วย