บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 เคาะวัน!! เปิดรับสมัคร On-Site 21 ก.ค.นี้ ที่ One Bangkok ฉลองปีที่ 11 ในธีม “Beat the Night Run The Light”

สิ้นสุดการรอคอย “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยมีกำหนดการจัดงานแถลงข่าวสู่ทศวรรษใหม่ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 ใจกลางกรุงเทพที่ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G , One Bangkok และเปิดรับสมัครแบบ On-Site ให้สิทธิ์ก่อนสำหรับนักวิ่งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ได้สมัครก่อนใคร โดยไม่ต้องลุ้นแข่งกับระบบออนไลน์ที่จะเปิดภายหลัง ในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกัน
“บุรีรัมย์ มาราธอน 2027 พรีเซนเต็ดบาย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” สุดยอดไนท์รันอันดับหนึ่งของเมืองไทย และหมุดหมายสำคัญของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ถูกยกให้เป็น “สวรรค์ของนักวิ่ง” ด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletics Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลก ซึ่งในครั้งที่ 11 นี้ การันตีความสนุกและยิ่งใหญ่ในทุกมิติ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2570 จัดเต็ม 4 ระยะการแข่งขัน ได้แก่ มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม., มินิมาราธอน 10 กม. และ ฟันรัน 4.554 กม.
นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ผู้ริเริ่มและผลักดันบุรีรัมย์ มาราธอน จนกลายเป็น Thai Power ระดับโลก เปิดเผยว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บุรีรัมย์ มาราธอน พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่คือสวรรค์ของนักวิ่งอย่างแท้จริง และในปีที่ 11 นี้ เราจะเปลี่ยนค่ำคืนของบุรีรัมย์ให้สนุก ยิ่งใหญ่และล้ำไปอีกขั้น ภายใต้ธีมใหม่ 'Beat the Night Run The Light' สร้างประสบการณ์ไนท์รันที่โดดเด่นและแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมา"
"ที่สำคัญ สิ่งที่นักวิ่งรักและรอคอยเรายังจัดเต็มให้เหมือนเดิม ทั้งการสนับสนุนนักวิ่งไทยไปสู่มาราธอนระดับโลกอย่าง 'โตเกียว มาราธอน' รวมถึงของรางวัลพิเศษต่าง ๆ ในวันแข่งขัน คณะผู้จัดงานยังคงรักษามาตรฐานและอัดฉีดให้แบบไม่มีกั๊กแน่นอน"
สำหรับการเปิดรับสมัครออนไลน์ จะมีขึ้นในวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 โดยแบ่งเป็น นักวิ่งเก่า (ผู้เคยเข้าร่วมระหว่างปี 2017–2026) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. และนักวิ่งทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.burirammarathon.com และ www.runningconnect.com
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันรองรับนักวิ่งได้มากกว่า 32,000 คน และคาดว่าในปีนี้หลังเปิดรับสมัคร จะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีนักวิ่งสมัครเต็มทุกระยะอย่างรวดเร็วเช่นเดิม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Buriram Marathon