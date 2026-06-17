"อินทรีเหล็ก" ผวา!! เจองูพิษที่สนามซ้อม

"ที่เยอรมนี คุณคิดแค่การวางแผน, การบาดเจ็บ และแมตช์ตอไป แต่ที่นี่มีสิ่งที่คุณต้องระวัง คือ อะไรซ่อนตัวอยู่บนพื้นหญ้า"
โจชัว คิมมิช กัปตันทีม เยอรมนี เป็นคนหนึ่งที่กังวลเกี่ยวกับพบ งูพิษ ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026
ผู้เล่นจาก เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์ และ นอร์เวย์ ต่างรู้สึกไม่ปลอดภัย ที่มีโอกาสประจัญหน้าสัตว์ป่าประจำท้องถิ่น
ตามรายงานระบุ คิมมิช และพลพรรค "อินทรีเหล็ก" พบ งูคอปเปอร์เฮด ซึ่งเป็นงูพิษชนิดหนึ่งพบได้ทั่วไปที่รัฐนอร์ธ แคโรไลนา สถานที่ตั้งของแคมป์เก็บตัว เมืองวินสตัน-ซาเล็ม ขณะที่ "กางเขนแดง" ระบุพื้นที่ภายนอกแคมป์เก็บตัว ที่ซาน ดีเอโก เป็นเขตงูพิษ ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์
คิมมิช กองกลางสารพัดประโยชน์จาก บาเยิร์น มิวนิก กล่าว "เมื่อวานเราเห็นงู เราได้รับแจ้งมาว่ามันเป็นงูมีพิษ หากคุณถูกกัด คุณต้องไปโรงพยาบาล"
"ผมไม่คิดว่าจะมีใครตาย แต่มันอันตรายมาก ผมรู้สึกว่าหากคุณเหยียบงูสักตัว จุดจบอาจน่าสยดสยอง นั้นคือเหตุผลที่เราพยายามอยู่ห่างจากสัตว์ต่างๆ ที่นี่ ด้วยความเคารพต่อชาวเมืองที่นี่ ผมรู้สึกว่าที่เยอรมนี ไม่มีสัตว์อันตรายมากมาย"
ประเทศเยอรมนี ซึ่งคว้าแชมป์โลก 4 สมัย เป็นที่อยู่อาศัยของงู 7 สายพันธุ์ รวม 2 สายพันธุ์มีพิษ
"เมื่อคุณทราบว่ามันเป็นงูชนิดไหน และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถูกกัด มันไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไป เรามาที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดของฟุตบอล และอยู่ดีๆ ผู้เล่นหลายคนก้มสำรวจพื้นทุกย่างก้าว"
นอร์เวย์ เก็บตัวฝึกซ้อมที่รัฐนอร์ธ แคโรไลนา โดยเว็บไซต์ของเมืองกรีนสโบโร แจ้งว่าการพบ งูคอปเปอร์เฮด เป็นเรื่องปกติมากๆ ของย่านนี้ ทำให้ คริสเตียน ธอร์สท์เวดท์ กัปตันทีม "ไวกิง" ไม่สบอารมณ์