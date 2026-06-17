"เมสซี" กดแฮตทริกแรก ทาบสถิติ "โคลเซ" ยิงสูงสุดบอลโลก

ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีม อาร์เจนตินา จ่อทุบสถิติยิงสูงสุดตลอดกาลของ ฟุตบอลโลก หลังเหมา 3 ประตู เอาชนะ แอลจีเรีย 3-0 นัดเปิดสนามของกลุ่ม J ที่สนามแคนซัส ซิตี สเตเดียม เช้าวันพุธที่ 17 มิถุนายน ตามเวลาไทย
กองเชียร์ทั้ง 2 ทีมเฮเก้อ ลิโอเนล เมสซี กับ ฟาเรส ไชบี ส่งบอลตุงตาข่าย นาที 6 และ 8 ตามลำดับ แต่ล้ำหน้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความพยายามของ เมสซี สัมฤทธิ์ผลนาที 17 รับบอลเจาะตรงกลางของ โรดริโก เดอ ปอล แล้วปั่นด้วยซ้ายข้างถนัด ลูกา ซีดาน นายทวาร ปัดไม่พ้น นับเป็นประตูที่ 14 เฉพาะฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย และ 118 ระดับทีมชาติ
แอลจีเรีย บุกตอบโต้ท้ายครึ่งแรก โดยเป็นเพียงป้วนเปี้ยนตรงพื้นที่อันตราย และยังไมได้ทดสอบฝีมือ เอมิเลียโน มาร์ติเนซ นายทวาร แบบจริงจัง
เริ่มครึ่งหลัง แอลจีเรีย เสี่ยงเล่นบีบพื้นที่สูง แต่กลายเป็นเสียประตูเพิ่มนาที 60 อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ เก็บบอลสอง แล้วยิงไกลลูกเรียดติดเซฟ ลูกา ซีดาน ตั้งให้ ลิโอเนล เมสซี ซ้ำจ่อๆ ทาบสถิติรองดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของ "โล้นทองคำ" โรนัลโด้ กองหน้าระดับตำนานบราซิล 15 ประตู
เมสซี กองหน้าวัย 38 ปี ทำแฮตทริกครั้งแรกจากการลงเล่น ฟุตบอลโลก นัดที่ 27 นาที 76 รับบอลคืนจากฝั่งซ้ายของ นิโก กอนซาเลซ ตัวสำรอง แล้วปั่นด้วยซ้ายลูกเก่งเสียบเสาแรก ทาบสถิติยิงสูงสุดตลอดกาลของทัวร์นาเมนต์ 16 ประตูของ มิโรสลาฟ โคลเซ
จบเกม อาร์เจนตินา เก็บ 3 แต้ม จาก 1 นัด ขึ้นนำจ่าฝูงของสาย ขณะที่ แอลจีเรีย ยังไม่มีคะแนน อยู่อันดับสุดท้าย
รายชื่อ 11 ตัวจริง
อาร์เจนตินา (4-4-2) : เอมิเลียโน มาร์ติเนซ, กอนซาโล มอนเทียล, ฟาคุนโด เมดินา, คริสเตียน โรเมโร, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ติอาโก อัลมาดา, อเล็กซิส แม็ค อัลลัสเตอร์, โรดริโก เดอ ปอล, เอ็นโซ เฟร์นานเด, ลิโอเนล เมสซี, เลาคาโร มาร์ติเนซ
แอลจีเรีย (4-3-3) : ลูกา ซีดาน, รายาน เอต-นูรี, ราฟิก เบลกาลี, เอสซา มานดี, รามี เบนเซไบนี, ฮิแชม บูดาอุย, ฟาเรล ไชบี, นาบิล เบนทาเล็บ, อิบราฮิม มาซา, อามี กูอิรี, อานิส ฮัดจ์ มุสซา