"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” คว้าท็อป 7 ศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 สนามที่ 2 ประเทศโปรตุเกส

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานเก็บคะแนนสะสมต่อเนื่องในศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามที่ 2 เอสโตริล ราวด์ ณ เซอร์กิตโต โด เอสโตริล ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา
สำหรับ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” เจ้าของรถหมายเลข 85 ออกสตาร์ตในตำแหน่งโพล โพซิชั่น และต้องต่อสู้อย่างดุเดือดตลอดการแข่งขันกว่า 16 รอบ โดยนักบิดดาวรุ่งไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมในสนามแข่งขันจนสามารถคว้าอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีก 9 คะแนน รวมเป็น 23 คะแนน รั้งอยู่อันดับที่ 8 ของตารางรวม ลุ้นสร้างผลงานประจำปีต่อไป
ศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามที่ต่อไป จะทำการแข่งขันกันที่ เซอร์กีโต เด เฆเรซ ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2026 นี้
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