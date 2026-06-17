“เอ็มบัปเป้” ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศส ลุ้นสร้างอีกสถิติดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลฟุตบอลโลก

คีลิยัน เอ็มบัปเป้ ที่เหมา 2 ตุง ในเกมที่ฝรั่งเศส รองแชมป์เก่าทุบ เซเนกัล 3-1 คว้า 3 แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ไอ ขึ้นแท่นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติฝรั่งเศสที่ 58 ประตู แซงหน้า โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ ที่ 57 ประตู เป็นที่เรียบร้อย
2 ประตูของ เอ็มบัปเป้ หรือ “ประธานเป้” ในวัย 27 เกมนี้ ยังช่วยขยับสถิติยิงในฟุตบอลโลกไปแล้ว 14 ประตู จากการลงเล่นเพียงแค่ 3 สมัย ขึ้นแท่นทำเนียบดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกด้วย
ที่สำคัญยังขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ในชาร์จดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลฟุตบอลโลก ร่วมกับ แกร์ด มุลเลอร์ ของเยอรมัน และตามหลัง มิโรสลาฟ โคลเซ่ ของเยอรมัน ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาล ที่ซัดรวม 16 ประตู ในการลงเล่นฟุตบอลโลก 4 สมัย อยู่แค่ 2 ลูกเท่านั้น
ความมั่นใจจากฟอร์มการเล่นที่ยิง 2 ประตูช่วยฝรั่งเศสคว้าชัยในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก 2026 บวกกับแนวรุกสุดโหดของพลพรรคตราไก่ ถือว่าโอกาสไม่น้อยทีเดียว ที่ เอ็มบัปเป้ จะสร้างตำนานดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลในศึกฟุตบอลโลก 2026
ขอบคุณภาพ : FIFA