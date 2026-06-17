โค้ชอิหร่านโวยแหลกทีมโดนเอาเปรียบมากสุดในบอลโลก 2026 ชี้แข่งเกมแรกเสร็จถูกตะเพิดพ้นสหรัฐฯทันที

อามีร์ กาเลโนอี กุนซือทีมชาติอิหร่าน เปิดเผยหลังเกมที่ อิหร่าน เสมอ นิวซีแลนด์ 2-2 ในการลงประเดิมสนามฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มจี ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า หลังจบเกมวันนี้มีคนบอกกับเราว่า คุณต้องออกจากสหรัฐฯทันที ทั้งที่จริงๆแล้ว หลังเกมวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในการฟื้นฟูร่างกายของบรรดานักเตะ
"เราได้รับการแจ้งให้ขึ้นเครื่องบินกลับไปยังแคมป์เก็บตัวที่เมืองติฮัวนาทันที เรารู้สึกกังวลมากกับเรื่องนี้ พวกเขากำลังบังคับให้เรากลับก่อนกำหนด และทำให้สถานการณ์ยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ สร้างอุปสรรคเพิ่มขึ้น แต่เราจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาขัดขวางผลงานในสนาม ผมคิดว่าทีมของเราเป็นทีมที่ถูกกดดันและถูกเอาเปรียบมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้"
ด้าน เมห์ดี ทาเรมี่ นักเตะอิหร่านเผยว่า พวกเรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางมากๆ พวกเราควรเดินทางมาถึง 2 วันก่อนการแข่งขัน เพราะการตรวจคนเข้าเมือง และการเดินทางที่ใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมง พวกเราถูกบังคับให้ตั้งแคมป์ฝึกซ้อมที่ ติฮัวนา ประเทศเม็กซิโก แทนที่จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา และหลังจบเกมกับ นิวซีแลนด์ พวกเขากำหนดให้เดินทางกลับทันที แทนที่จะได้รับเวลาฟื้นฟูตามปกติ ในขณะที่ทีมอื่นๆ มีเวลามากกว่า
สำหรับทัพนักเตะอิหร่านเดินทางเข้ามายังสหรัฐฯ จากแคมป์เก็บตัวที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนจะลงสนามนัดแรกของทัวร์นาเมนต์เมื่อเช้าวันอังคาร ตามเวลาไทย แต่หลังจบเกมกลับได้รับแจ้งให้เดินทางออกจากสหรัฐฯ ทันที และต้องกลับไปยังแคมป์ที่เมืองติฮัวนา ประเทศเม็กซิโก ซึ่งข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศของสหรัฐฯและอิหร่าน