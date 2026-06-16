กรมพละ จับมือ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ สร้างสังคมทุกวัยสุขภาพดี

กรมพลศึกษาร่วมมือมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ขับเคลื่อน “Wellness Society” สร้างสังคมทุกวัยสุขภาพดีลด NCDs มุ่งเป้าสังคมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง ความร่วมมือเครือข่าย กรมพลศึกษา กับ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ “มุ่งเป้าพัฒนาบุคลากรและสร้างสังคมชุมชน Wellness & Longevity ทุกวัยสุขภาพดีลด NCDs” โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา และคุณพิราวรรณ ปัสยามาตร ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Wellness World Thailand ร่วมด้วย
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ บูรณาการร่วมมือสร้างสังคมทุกวัยสุขภาพดี ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิดสังคมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ โดยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง “กรมพลศึกษา กับ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ” โดยทางฝ่ายของกรมพลศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้ลงนาม ส่วนทางมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ร่วมลงนาม และนอกจากนั้นยังได้เกียรติจาก นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย คุณพิราวรรณ ปัสยามาตร ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Wellness World Thailand ที่ร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับที่มาความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างอนาคตของประเทศไทย ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs)เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และภาวะอ้วน ซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพประชาชน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพชีวิตของครอบครัวไทย ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการมีอายุยืนแต่คือการมีชีวิตยืนยาวอย่างแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับ Longevity with Quality of Life ซึ่งกรมพลศึกษาเชื่อมั่นว่าการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาไม่ได้เป็นเพียงเพื่อการแข่งขัน แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนถือเป็นวัคซีนทางสังคมที่ทรงพลังในการป้องกันโรค เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง การยืดเหยียด หรือกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรค NCDs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมพลศึกษาจะมีองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกาย กีฬา และมีเจ้าหน้าที่พลศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคชุมชน ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างกรมพลศึกษาและมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญที่จะผสานองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกาย กีฬา และสุขภาพ กับ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคนเป็นผู้นำสร้างสังคมคุณภาพเพื่อร่วมผลักดันสร้างWellness Society หรือสังคมที่การมีสุขภาพดีไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่มีเป้าหมายครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กและเยาวชนที่เติบโตด้วยกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการใช้หน้าจอเกินความจำเป็น วัยทำงานที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างภาระงานและสุขภาพ ไปจนถึงผู้สูงวัยที่ยังคงมีพลัง มีคุณค่า และมีบทบาทสำคัญต่อสังคม
นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวย้ำว่า “ความร่วมมือมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรต้นแบบและเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และขยายผลสู่ครอบครัว โรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน สวนสาธารณะ และสนามกีฬา ทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่รักษาเมื่อป่วยเปลี่ยนไปเป็นระบบป้องกันก่อนป่วย และเชื่อมั่นว่าสามารถจะต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการ นวัตกรรม เครือข่าย และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้จริง ลดภาระโรค NCDs และยกระดับเป็นต้นแบบของสังคม Wellness & Longevity ต่อไป”