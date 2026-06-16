ทัพลูกยางสาวไทยจัดแฟนมิตติ้งก่อนลุยศึก VNL 2026 ที่ไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026 ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026 ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมา กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมงาน พร้อมด้วย ทีมนักตบสาวไทย นำโดย ทัดดาว นึกแจ้ง, ปิยนุช แป้นน้อย, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ศศิภาพร จันทวิสูตร ที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขัน พร้อมแจกเสื้อพร้อมลูกวอลเลยย์บอลพร้อมลายเซ็นนักกีฬา ซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอล และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ทัดดาว นึกแจ้ง กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันสนามนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ส่วนตัวได้กระตุ้นให้น้องๆทุกคนพลังใจสู้ และเชื่อว่า ทุกคนมีโอกาสจะได้ลงสนาม นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะช่วยให้มีพลังสู้อย่างเต็มที่ ขอเชิญชวนแฟนๆชาวไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆ หรือถ้ามาสนามแข่งขันไม่ได้ ก็สามารถมาช่วยเป็นแรงใจ ผ่านการถ่ายการทอดสด ทาง MONOMAX ได้ด้วย
ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ที่จะถึงวันคล้ายวัดเกิดอายุครบ 28 ปี วันที่ 16 มิ.ย.นี้ โดยเจ้าได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอด และจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอน
ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จบศึกสนามแรก วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2026 ด้วยผลงานแพ้ทั้ง 4 นัด มี 2 แต้ม อยู่อันดับ 17 โดยจะลุยศึกเนชันส์ ลีก สัปดาห์ 2 ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก ลงสนามนัดแรกวันที่ 17 มิ.ย. พบยูเครน, วันที่ 18 มิ.ย. พบบัลแกเรีย, วันที่ 20 มิ.ย. พบ แคนาดา และวันที่ 21 มิ.ย. พบ เนเธอร์แลนด์ ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
สำหรับรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดทำศึกวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2026 สัปดาห์สอง ประกอบด้วย มือเซต พรพรรณ เกิดปราชญ์ และ ณัฏฐณิชา ใจแสน, ตัวรับอิสระ ปิยะนุช แป้นน้อย,กัลยรัตน์ คำวงษ์, จิดาภา นาหัวหนอง, บอลเร็ว ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ แก้วกัลยา กมุลทะลา, หัวเสา อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทวิสูตร, วริศรา สีทาเลิศ และ กัญธิมา เอกปัชชา, บีหลัง พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ สุภาวดี พันวิลัย
นักกีฬาสำรอง ได้แก่ กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ปพัชญา พลทำ, ณิรารัชย์ ศรีกุตา และ เซราห์ แอนโคมาห์