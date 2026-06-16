"ซาอุฯ" หวิดพลิกล็อกซ้ำสอง "อุรุกวัย" ตามเจ๊า 1-1

ซาอุดิอาระเบีย ชวดชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์อีก 1 เกมของศึกฟุตบอลโลก หลังถูก อุรุกวัย ตามตีเสมอ 1-1 ที่เมืองไมอามี วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ซาอุฯ ซึ่งเคยช็อกแฟนบอลทั่วโลก โดยเอาชนะ อาร์เจนตินา นัดเปิดสนามปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ขึ้นนำนาที 41 ด้วยประตูของ อับดุลเลาะห์ อัล-อัมรี แต่ต้านทานแรงกดดันของ แชมป์โลก 2 สมัย ไม่ไหว กระทั่งเสียประตูท้ายเกม
อัล-อัมรี เซ็นเตอร์แบ็ก ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ตามซ้ำจ่อๆ หลัง เฟร์นันโด มุสเลรา นายทวาร ปัดลูกโหม่งเตะมุมของ โมฮาเหม็ด คานโน ไม่พ้นอันตราย
บดอยู่นาน "จอมโหด" ทวงคืนนาที 80 เฟเดริโก บิญาส โหม่งกระดอนพื้นติดเซฟ โมฮาเหม็ด อัล-โอวาอิส นายทวาร ตั้งให้ มักซี อเราโฮ ยิงซ้ำมุมแคบ เสมอกัน 1-1
ทีมของ มาร์เซโล บิเอลซา เร่งบุกเอาประตูชัย เป็นเหตุให้ อัล-โอวาอิส ต้องโชว์ซูเปอร์ เซฟ จังหวะทำประตูของ นิโคลัส เดอ ลา ครูซ กับ เฟเดริโก บัลเบร์เด ช่วงทดเจ็บ จบเกมทั้งคูมี 1 แต้ม เท่ากับ สเปน และ เคปเวิร์ด
ผลฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ประจำวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน
กลุ่ม H
สเปน 0-0 เคปเวิร์ด
กลุ่ม G
เบลเยียม 1-1 อียิปต์
[0-1 อีมาม อัสชูร์ น.19, 1-1 โมฮาเหม็ด ฮานี (ทำเข้าประตูตัวเอง) น.66]