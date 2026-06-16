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“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



งานนี้เรียกว่าทำเอาหนุ่มๆ อิจฉากันทั้งเอเชีย เมื่อ ซาจิกะ นิตตะ นักแสดงและนางแบบสาวสวยสุดฮอตชาวญี่ปุ่น ที่กำลังมีข่าวลือว่าซุ่มปลูกต้นรักกับ ทาเคฟูซะ คุโบะ ตัวรุกอัจฉริยะทัพซามูไรบลู โพสต์ภาพและลงไอจีสตอรี่เชียร์ทีมชาติบ้านเกิดแบบเกาะติดขอบสนาม ในศึกฟุตบอลโลก 2026 นัดแรกที่เสมอกับเนเธอร์แลนด์ไปแบบสุดมันส์ 2-2

งานนี้ไม่ใช่แค่กองเชียร์กระแสหรือตามแฟชั่นแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้สาวซาจิกะ เคยลงทุนบินลัดฟ้าข้ามทวีปไปถึงประเทศสเปน

พร้อมกับยังนำเสื้อ เรอัล โซเซียดัด ต้นสังกัดของ “คุโบะ” มาใส่โชว์แฟนๆ ซึ่งก็อาจจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟของทั้งคู่
“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก
“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก
“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก
“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก
“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก
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