“คุโบะ” กำลังใจล้น หลังดาราสาวสุดฮอตที่ถูกลือซุ่มปลูกต้นรักบินเชียร์ติดขอบสนามบอลโลก

งานนี้เรียกว่าทำเอาหนุ่มๆ อิจฉากันทั้งเอเชีย เมื่อ ซาจิกะ นิตตะ นักแสดงและนางแบบสาวสวยสุดฮอตชาวญี่ปุ่น ที่กำลังมีข่าวลือว่าซุ่มปลูกต้นรักกับ ทาเคฟูซะ คุโบะ ตัวรุกอัจฉริยะทัพซามูไรบลู โพสต์ภาพและลงไอจีสตอรี่เชียร์ทีมชาติบ้านเกิดแบบเกาะติดขอบสนาม ในศึกฟุตบอลโลก 2026 นัดแรกที่เสมอกับเนเธอร์แลนด์ไปแบบสุดมันส์ 2-2
งานนี้ไม่ใช่แค่กองเชียร์กระแสหรือตามแฟชั่นแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้สาวซาจิกะ เคยลงทุนบินลัดฟ้าข้ามทวีปไปถึงประเทศสเปน
พร้อมกับยังนำเสื้อ เรอัล โซเซียดัด ต้นสังกัดของ “คุโบะ” มาใส่โชว์แฟนๆ ซึ่งก็อาจจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟของทั้งคู่