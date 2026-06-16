“โวซินญ่า” นายด่านเคปเวิร์ดเซฟจนโลกจำ แฟนบอลแห่ติดตามไอจี จากเดิม 5 หมื่นคนจนยอดพุ่งทะยานหลักล้าน

โวซินญ่า นายทวารวัย 40 ปีของเคปเวิร์ด กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของฟุตบอลโลก 2026 หลังโชว์ฟอร์มสุดเหนียว เซฟสำคัญตลอดทั้งเกม ช่วยชาติบ้านเกิด ยันเสมอสเปน 0-0 เก็บแต้มประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่นัดแรกในการประเดิมฟุตบอลโลกครั้งแรกของประเทศ
โวซินญ่า ที่เซฟไปถึง 7 ครั้ง ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลก จนยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลายแสนคนระหว่างการแข่งขัน ก่อนทะลุหลักหลายแสนภายในเวลาอันสั้น และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจบเกม จนล่าสุดทะลุหลักล้านแล้ว
ปัจจุบัน โวซินซญ่า เล่นอยู่กับ ชาเวส ทีมดิวิชั่น 2 ของโปรตุเกส แต่หลังจากเกมประวัติศาสตร์ล่าสุดนี้ ชื่อของเจ้าตัวได้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว