พรานพยัคฆ์ ดวล พีระพัฒน์ คู่เอก ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

พรานพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง จอมศอก ปะทะ พีระพัฒน์ ทีเคซีมวยไทยยิม มวยเข่าบู๊ทรหด คู่เอก ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ค่ำวันอังคารนี้ ทรู วิชั่นส์ ถ่ายทอดสด
ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง X ภ.หลักบุญ วันอังคารนี้ ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิต คู่เอกนำรายการ เป็นการโคจรมาพบกัน ระหว่าง พรานพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง ยอดมวยฝีมือจัดจ้านวัย 18 ปี จากสมุทรสงคราม ที่ไฟต์นี้ได้เปรียบรูปร่างและช่วงชกอย่างชัดเจนด้วยส่วนสูง 177 เซนติเมตร โดยจะปะทะกับ พีระพัฒน์ ทีเคซีมวยไทยยิม จอมบู๊วัย 21 ปี จากศรีสะเกษ เจ้าของความสูง 168 เซนติเมตร ที่ยอมปล่อยเวทขึ้นมาสู้ในพิกัดธรรมชาติของคู่ต่อสู้ เกมการชกคู่นี้ถูกมองว่าสภาพร่างกายและน้ำหนักจะเป็นตัวแปรสำคัญ โดยทางฝั่งพรานพยัคฆ์นั้นมีทีเด็ดที่ลูกศอกและแข้งขวาอันหนักหน่วง สามารถลุ้นเช็กบิลได้ตลอดในข่วงต้นเกม ขณะที่พีระพัฒน์เป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรง สายเดินชนเปิดเกมคว้าคอเด้งตี แม้ช่วงต้นมักจะมีจุดบอดเรื่องการบังอาวุธ แต่ความทรหดทดทานถือว่าไม่เป็นรองใคร สำหรับบทวิเคราะห์เชิงลึกชี้ชัดไปที่ความยาวใหญ่และอาวุธที่หนักแรงกว่าของ พรานพยัคฆ์ พยัคฆ์ภูหลวง ที่จะใช้ความพิกัดธรรมชาติคอยดักสาดแข้งและสับศอกสกัดการบุก คุมเกมวงนอกยัดเยียดความบอบช้ำจนคว้าชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุด หรืออาจมีนับน็อกให้แฟนๆ ได้เฮสะใจ
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