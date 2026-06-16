ฟีฟ่าวางตัว โดนัลด์ ทรัมป์ มอบถ้วยแชมป์บอลโลก 2026

ทอล์คสปอร์ต สื่อดังของอังกฤษ รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อาจมีบทบาทสำคัญในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเม็ตไลฟ์ สเตเดียม รัฐนิวเจอร์ซีย์ วันที่ 19 กรกฎาคมนี้
รายงานระบุว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ต้องการให้ ทรัมป์ เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์โลกให้กับทีมแชมป์ หลังเจ้าตัวพลาดเข้าร่วมทั้งพิธีเปิดการแข่งขันและเกมนัดแรกของทีมชาติสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ฟีฟ่า ยังไม่มีปัญหาหากผู้นำสหรัฐฯ จะยืนร่วมฉลองบนโพเดี้ยมกับทีมแชมป์โลกด้วย โดยแหล่งข่าวจากทำเนียบขาวเชื่อว่า ทรัมป์ มีแนวโน้มจะอยู่ร่วมในช่วงฉลองแชมป์ เหมือนที่เคยปรากฏตัวร่วมกับนักเตะเชลซี หลังคว้าแชมป์สโมสรโลก 2025 มาแล้ว