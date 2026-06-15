ไทยจารึกประวัติศาสตร์หมากรุกโลก ASEAN E-Sports Chess Cup & Mentorship 2026 ดาวรุ่งไทยวัย 10 ปีโค่นมือระดับท็อป รัฐสนับสนุนต่อยอดหมากรุกอีสปอร์ต

ประเทศไทยจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการหมากรุกโลก หลังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ASEAN E-Sports Chess Cup & Mentorship 2026 มหกรรมหมากรุกระดับนานาชาติครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “Strategy Connects Asia” โดยมีสุดยอดนักหมากรุกระดับโลกและแชมป์จากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันอย่างคับคั่ง พร้อมปิดฉากด้วยชัยชนะของ แม็กนัส คาร์ลเซน (Magnus Carlsen) มืออันดับ 1 ของโลกจากนอร์เวย์ ที่คว้าแชมป์รายการแรกในประวัติศาสตร์ได้สำเร็จ หลังเอาชนะ อันเดรย์ เอซิเพนโก (Andrey Esipenko) ในเกมตัดสิน Armageddon สุดเข้มข้น
การแข่งขัน ASEAN E-Sports Chess Cup ถือเป็นรายการหมากรุกอีสปอร์ตระดับนานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวบรวมสุดยอดนักหมากรุกระดับโลก นักกีฬาหมากรุกชั้นนำของภูมิภาค และดาวรุ่งที่น่าจับตามองจากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวม 22 คน ในรูปแบบหมากรุกเร็ว (Rapid Chess) ที่เน้นการตัดสินใจและการวางกลยุทธ์ภายใต้เวลาจำกัด การแข่งขันแบ่งออกเป็นรอบแบ่งกลุ่มในช่วงเช้า ก่อนคัดเลือกผู้เล่นที่ทำผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่าย สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นและเปิดโอกาสให้แฟนหมากรุกได้ชมการดวลกลยุทธ์ระดับโลกตลอดทั้งวัน
อีกหนึ่งสีสันสำคัญของการแข่งขันคือผลงานของ ปกรณ์ณรงค์ หลิวเกษมสรรค์ นักหมากรุกเยาวชนไทยวัยเพียง 10 ปี ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะ อันเดรย์ เอซิเพนโก ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศของรายการได้ในรอบแบ่งกลุ่ม กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากวงการหมากรุกนานาชาติ และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาหมากรุกรุ่นใหม่ของไทย
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง WR Chess สมาคมกีฬาหมากรุกไทย สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และสหพันธ์หมากรุกอาเซียน โดยมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันหมากรุกและ Strategic Sports ของภูมิภาคเอเชีย ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานเปิดงาน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของกีฬาเชิงกลยุทธ์ และอีสปอร์ตในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของเยาวชนไทย โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัลและตลาดแรงงานยุคใหม่
การที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพด้านการจัดงานกีฬาและอีเวนต์นานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดระบบนิเวศของกีฬาอีสปอร์ตและกีฬาทางความคิด (Mind Sports) ของประเทศให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเทคโนโลยี และองค์กรกีฬานานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้จากนักกีฬาระดับโลกและพัฒนาศักยภาพสู่เวทีสากล
ไฮไลต์สำคัญของรายการคือการรวมตัวของนักหมากรุกระดับโลก นำโดย แม็กนัส คาร์ลเซน มือวางอันดับ 1 ของโลกจากนอร์เวย์, ฟาเบียนโน คารูอานา มืออันดับ 2 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา, อเล็กซานดรา คอสเตนยุก อดีตแชมป์โลกหญิง, ซาเลม ซาเลห์ จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงนักหมากรุกชั้นนำจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เดินทางมาร่วมชิงชัยในประเทศไทย
นายวาดิม โรเซนสไตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WR Chess กล่าวว่า ASEAN E-Sports Chess Cup & Mentorship 2026 ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าการแข่งขันกีฬา แต่เป็นแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงกีฬา เทคโนโลยี การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน พร้อมมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของวงการหมากรุกโลกในอนาคต ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทาง และประสบการณ์ในการจัดงานระดับนานาชาติ
นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศในการรองรับกิจกรรมระดับโลก ทั้งในมิติของกีฬา เทคโนโลยี การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเชื่อว่างานครั้งนี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง E-Sports และ Mind Sports ของภูมิภาคในอนาคต
ด้านนายสหพล นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกไทย และประธานสหพันธ์หมากรุกอาเซียน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับวงการหมากรุกไทยและอาเซียนสู่เวทีนานาชาติ พร้อมสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสุดยอดนักหมากรุกของโลกอย่างใกล้ชิด โดยมองว่าหมากรุกไม่ใช่เพียงกีฬาแข่งขัน แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่
นอกจากการแข่งขันแล้ว ภายในงานยังมี Mentorship Program ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬา เยาวชน และผู้สนใจจากประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักหมากรุกระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และระบบนิเวศด้าน Strategic Sports ในภูมิภาค
ASEAN E-Sports Chess Cup & Mentorship 2026 ไม่ใช่เพียงเวทีชิงแชมป์หมากรุกระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างระบบนิเวศด้าน Strategic Sports ของประเทศไทย ผ่านการบูรณาการกีฬา เทคโนโลยี และการศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันหมากรุก อีสปอร์ต และ Mind Sports ของเอเชียในอนาคต