โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชูกระแสฟุตบอลโลก 2026 จัดทัวร์นาเมนต์เยาวชน ฟุตบอลคลินิก กิจกรรมธีมบอลโลก วันที่ 29 พ.ค. 69 – 19 ก.ค. 69 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนคนไทยร่วมสัมผัสบรรยากาศของมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2026 จัดเต็มกับอีเวนต์และโปรโมชัน ภายใต้แคมเปญ “Robinson Lifestyle’s Grand Grand Sale ลดใหญ่กลางปี ช้อปดีลดี ลดทั้งศูนย์ฯ” ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 69 – 19 ก.ค. 69 ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนที่เชื่อมโยงผู้คน ครอบครัว และชุมชนเข้ากับประสบการณ์ที่หลากหลายในทุกช่วงเวลา พร้อมปักหมุดให้โรบินสันไลฟ์สไตล์กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งสปอร์ตไลฟ์สไตล์ สะท้อนบทบาท Center of Sport & Wellness ที่รวมทั้งพลังของกีฬา สุขภาพ ความสนุก และการใช้เวลาร่วมกันของทุกเจเนอเรชันไว้ในที่เดียว เปิดสนามต้อนรับฤดูกาลฟุตบอลฟีเวอร์ด้วยทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชน ฟุตบอลคลินิก กิจกรรมสนุกในธีมฟุตบอลโลก และโปรโมชันมากมายตลอดแคมเปญ
ไฮไลต์อีเวนต์สำคัญคือการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชน “Robinson Lifestyle 4x4 Football Youth Cup 2026” ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 69 – 12 ก.ค. 69 สำหรับเยาวชนรุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี เปิดพื้นที่ให้นักเตะรุ่นเยาวชนได้แสดงทักษะ ความสามารถ และสปิริตของการเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดการแข่งขันในหลายสาขาทั่วประเทศ ได้แก่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทา ราชพฤกษ์ กำแพงเพชร และเพชรบุรี ก่อนปิดท้ายด้วยรอบชิงชนะเลิศที่สาขาราชพฤกษ์ เพื่อค้นหาทีมเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละรุ่น
โดยการแข่งขันดังกล่าวไม่เพียงมุ่งสร้างความสนุกและสีสันในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งสนามที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตั้งใจสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา โดยทีมที่ชนะในแต่ละสนามจะได้รับถ้วยเกียรติยศและประกาศนียบัตร และในรอบชิงชนะเลิศจะมีการมอบทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนรายการ รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครจากพันธมิตรชั้นนำในเครือ อาทิ Supersports, Power Buy, Tops, B2S และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เป็นต้น
อีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้! คือ Football Clinic ซึ่งจะจัดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ ในวันที่ 12 ก.ค. 69 โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลอย่างใกล้ชิดจากนักกีฬาฟุตบอลชื่อดัง ถ่ายทอดทั้งเทคนิคการเล่น การฝึกซ้อม และแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาตนเองในเส้นทางกีฬา นับเป็นประสบการณ์พิเศษที่ช่วยเติมเต็มความฝันของนักเตะรุ่นใหม่ และสร้างความทรงจำที่ดีให้กับเด็ก ๆ และครอบครัวในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังเตรียมกิจกรรมสนุกในธีมฟุตบอลโลกให้ลูกค้าและครอบครัวได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่อง อาทิ Goal Shooting Competition เกมยิงประตูที่ชวนเด็ก ๆ และผู้ร่วมกิจกรรมมาทดสอบความแม่นยำ พร้อมลุ้นรับของรางวัล และ Kids Fashion Show: World Cup แฟชั่นโชว์เด็กในธีมฟุตบอลโลก ถ่ายทอดความน่ารัก สดใส และสไตล์ของนักเตะตัวน้อยจากทั่วโลก ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ, แม่สอด, กำแพงเพชร, ลพบุรี, บุรีรัมย์, สระบุรี, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, มุกดาหาร, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตรัง, ฉลอง, ถลาง และ เพชรบุรี
เติมเต็มประสบการณ์ฟุตบอลฟีเวอร์ให้ครบยิ่งขึ้นด้วย Sale Arena ที่รวบรวมดีลพิเศษและโปรโมชันจากพันธมิตรในเครือ ได้แก่ Supersports, Power Buy, Tops, B2S และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ให้คอบอลและนักช้อปได้เตรียมพร้อมสำหรับการเชียร์บอลระดับโลก ทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์ กีฬา เทคโนโลยี ความบันเทิง และอาหารเครื่องดื่ม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมอุ่นเครื่องต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 ร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชน “Robinson Lifestyle 4x4 Football Youth Cup 2026” ทั้ง 5 สาขา และสัมผัสประสบการณ์ความสนุกในแบบสปอร์ตไลฟ์สไตล์ที่รวมทั้งกีฬา กิจกรรมสำหรับครอบครัว และโปรโมชั่นพิเศษกับแคมเปญ Robinson Lifestyle’s Grand Grand Sale ลดใหญ่กลางปี ช้อปดีลดี ลดทั้งศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. 69 – 19 ก.ค. 69 แคมเปญลดใหญ่กลางปี ที่ยกขบวนดีลพิเศษจากร้านค้ากว่า 650 ร้านทั่วศูนย์การค้าฯ ลดสูงสุด 80% พร้อมสิทธิ์ลุ้นและรับฟรี รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอีเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)
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