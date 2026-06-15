"ชนม์พัศนภ-คมชาญ" คว้าแชมป์ว่ายน้ำมาราธอน ครองถ้วยพระราชทาน

ไทยแลนด์ไตรลีก ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ จ.ชลบุรี จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรี่ส์ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ไฮไลท์อยู่ที่ระยะ 10 กิโลเมตร แบบโอเวอร์ออล แชมป์เป็นของ คมชาญ วิชาชัย จากชมรมว่ายน้ำสิงห์ ทำเวลาได้ 2:07:46.81 ชม. ส่วนฝ่ายหญิงเป็นของ ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ทำเวลา 2:26:21.05 ชม. โดยทั้ง 2 คนนี้เป็นนักกีฬาชุดเอเชียนบีชเกมส์ ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน ที่เพิ่งจบไป
ส่วนผลระยะอื่นๆ เฉพาะแชมป์แต่ละรุ่น มีดังนี้ ระยะ 1 กิโลเมตร รุ่น 8-11 ปี ชาย พชร จันทร์แก้ว กีฬาทางน้ำสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา เวลา 16:21.34 น., รุ่น 8-11 ปี หญิง ดากานดา ศรีไทย พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ เวลา 16:55.32 น., รุ่น 12-13 ปี ชาย ภวัต ปิติชาญปรีชา อควาคิด อควาติก เซ็นเตอร์ เวลา 15:26.90 น., รุ่น 12-13 ปี หญิง อารียา สว่างมั่น สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เวลา 15:20.15 น., รุ่นอายุ 14-15 ปี ชาย สรวิทย์ ถิระพานิช วิชั่นสวิมมิ่ง เวลา 13:01.14 น., รุ่นอายุ 14-15 ปี หญิง ปาลิตา เป็ดสุวรรณ ชมรมว่ายน้ำอุ่นรักเกาะสมุย เวลา 15:26.67 น., รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย วรภัคพงศ์ รัชตเทวินทร์ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 13:00.36 น., รุ่นอายุ 16-18 ปี หญิง ปารณีย์ ศรีสุข ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 14:37.58 น., รุ่นโอเพ่น ชาย นิธิกร เจียมพิริยะกุล ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 13:00.25 น., รุ่นโอเพ่น หญิง ณัฐวรา บวรสุขเสรี 20 ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 15:54.84 น.
ระยะ 3 กิโลเมตร รุ่น 12-13 ปี หญิง อารียา สว่างมั่น สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เวลา 42:59.10 น., รุ่นอายุ 14-15 ปี หญิง ปาลิตา เป็ดสุวรรณ ชมรมว่ายน้ำอุ่นรักเกาะสมุย เวลา 43:53.89 น., รุ่นอายุ 16-18 ปี หญิง ญาณิ จีระเตชะธร สโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เวลา 41:22.13 น., รุ่นโอเพ่น หญิง เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก Tri-League เวลา 43:58.14 น., ระยะ 5 กิโลเมตร, รุ่น 12-13 ปี ชาย รุ่นอายุ 14-15 ปี หญิง ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 1:04:59.69 ชม., รุ่นอายุ 16-18 ปี หญิง ปารณีย์ ศรีสุข ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 1:09:51.94 ชม., รุ่นโอเพ่น หญิง หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 1:11:08.25 ชม.
ระยะ 10 กิโลเมตร รุ่นอายุ 14-15 ปี ชาย ศักดิโชติ ทะละวงศ์ แบงคอก อีลีท สวิมทีม เวลา 2:14:35.37 ชม., รุ่นอายุ 14-15 ปี หญิง ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 2:26:21.05 ชม., รุ่นอายุ 16-18 ปี ชาย คมชาญ วิชาชัย ชมรมว่ายน้ำสิงห์ เวลา 2:07:46.81 ชม., รุ่นอายุ 16-18 ปี หญิง ฐิติรัตน์ พรหมศิลป์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 2:36:19.11 ชม., รุ่นโอเพ่น ชาย มารุจ แก่นนาค พีคเพอร์ฟอร์มานซ์สวิมคลับ เวลา 2:12:27.95 ชม., รุ่นโอเพ่น หญิง หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เวลา 2:42:31.92 ชม.
"โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับนักกีฬาทั้ง 2 คนที่ได้ถ้วยรางวัลพระราชทานในระยะ 10 กม.นั้น ถือว่าเป็นดาวรุ่งในการว่ายระยะไกล และยังเป็นนักกีฬาที่สมาคมจะต้องนำมาต่อยอดเพื่อก้าวไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ โดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ ที่เมืองซานย่า ประเทศจีน มาแล้ว ส่วนเรื่องการจัดการแข่งขันในสนามที่ 2 นี้ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ขณะที่สนามสุดท้ายมีโปรแกรมจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่สถานที่นั้นจะต้องมาประชุมกับฝ่ายว่ายน้ำมาราธอนอีกครั้งว่าจะไปจัดแข่งกันที่ไหน