“แจ๊ส-สุธีพัทธ์” จบที่สามร่วม อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ฯ ที่โมร็อกโก

อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ และ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย จบอันดับ 3 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 15 อันเดอร์พาร์ 277 ในศึกอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ โมร็อกโก ที่สนามรอยัลกอล์ฟ ดาร์ เอส ซาลาม ประเทศโมร็อกโก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะที่โทรฟี่แชมป์เป็นของ ไทชิ โค โปรหนุ่มจากฮ่องกงที่เฉือนชนะ บับบา วัตสัน ดาวดังโลกชาวอเมริกัน เพียงสโตรคเดียวด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 273
เอเชียน ทัวร์ จัดศึกอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ โมร็อกโก ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 65 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามรอยัลกอล์ฟ ดาร์ เอส ซาลาม ระยะ 7,630 หลา พาร์ 73 ประเทศโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟไทยผ่านตัดตัวเข้ารอบ 14 คน
ปิดฉากการชิงชัย ไทชิ โค โปรหนุ่มแถวหน้าของฮ่องกง มาแรงวันสุดท้ายปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 68 จบด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 273 คว้าแชมป์เอเชียน ทัวร์ เป็นรายการที่สองให้กับตัวเองพร้อมเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11.7 ล้านบาท โดยเฉือนหนึ่งสโตรคชนะ บับบา วัตสัน ดาวดังโลกจากสหรัฐฯ ซึ่งออกสนาร์ทในฐานะผู้นำจากรอบสาม ที่ทำได้ 3 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งรองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 274
โค เผยหลังขยับขึ้นรั้งอันดับสองในตารางคะแนนสะสมเงินรางวัลสะสมเอเชียน ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต และอันดับสามของอินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ฤดูกาลนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก การได้เล่นกับบับบาเหมือนฝันที่เป็นจริง ผมจำได้ว่าเคยดูเขาคว้าแชมป์มาสเตอร์สสองสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็ก การที่ผมได้แข่งขันอย่างสูสีกับเขาตลอดห้าชั่วโมงในวันนี้ ทำให้เด็กในตัวผมกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องชนะเลยจนกระทั่งพัตต์ลูกสุดท้ายลงหลุม การพัตต์ระยะสี่ฟุตสุดท้ายเพื่อชนะนั้น เหมือนเป็นไปไม่ได้เลย ผมไม่รู้ว่าลูกจะเลี้ยวไปทางไหน พัตต์นั้นดูไกลมาก และหลุมก็ดูเล็กมาก แต่ลึกๆ ในใจผมรู้ว่าผมสามารถเอาชนะสถานการณ์นั้นได้ นั่นคือสิ่งที่ช่วยให้ผมพัตต์ได้ดี ผมดีใจมากที่ทำสำเร็จ”
ขณะที่นักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดเป็น โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2022 ที่เก็บเพิ่ม 1 อันเดอร์พาร์ 72 และ โปรตี้-สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย หวดอีก 4 อันเดอร์พาร์ 69 รวมสี่วันมีคนละ 15 อันเดอร์พาร์ 277 จบที่อันดับ 3 ร่วม พร้อมรับเงินรางวัลไปคนละ 113,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3.68 ล้านบาท ส่วน โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ผู้นำสองวันแรก เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 73 สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 280 เท่ากับ แดนไท บุญมา ที่ทำ 3 อันเดอร์พาร์ 70 ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มอันดับ 10 ร่วม รับเงินรางวัลไปคนละ 33,975 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.1 ล้านบาท
โปรแจ๊ส อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 ซึ่งพลาดเสียโบกี้ในหลุมสุดท้ายกล่าวว่า “วันนี้ผมพลาดเยอะเกินไป ยิ่งหลุมสุดท้ายนี่ผมทำเงินหายไปเยอะ ผมคิดว่าเกมนี้สูสีกันมาก ดังนั้นโมเมนตัมต้องดีกว่านี้ และรู้สึกดีที่จะได้เห็นว่าจะทำอะไรได้บ้างในช่วงที่เหลือของปี เป้าหมายของผมในปีนี้คือการคว้าแชมป์ให้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ผมต้องเรียนรู้วิธีที่จะชนะอีกครั้ง และเมื่อผมทำได้แล้ว ผมคิดว่าครั้งที่สองน่าจะง่ายขึ้น”
ส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจรายอื่น ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (68) สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 274 อันดับ 12 ร่วม, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ (70) สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 276 อันดับ 22 ร่วม, เอกปริษฐ์ หวู่ (68) สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 277 อันดับ 29 ร่วม, กิรเดช อภิบาลรัตน์ (69) และ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ (71) สกอร์รวมคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 279 อันดับ 41 ร่วม, แดนไท บุญมา (71) และ กัญจน์ เจริญกุล (70) สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 280 อันดับ 44 ร่วม