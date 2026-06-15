ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจ “รัชนก” กลับมาไหว้แม่ พร้อมเหรียญแชมป์แรกปี 2026

คุณแม่ยังอยู่ด้วยกันเสมอทุกช่วงชีวิต “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว มือ 7 ของโลก นำเหรียญรางวัลแชมป์ มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026 ซึ่งเป็นแชมป์แรกของปี 2026 ที่ตัวเองปลดล็อคทำได้ กลับมาไหว้และเป็นของฝากคุณแม่ คำผัน สุวรรณศาลา ที่ล่วงลับ
ทั้งนี้ รัชนก มักจะเดินทางมากราบไหว้และนำรางวัลความสำเร็จที่ได้จากการแข่งขันแบดมินตัน กลับมาฝากและไหว้คุณแม่อยู่เสมอ และหลายครั้งหลายช่วงเวลา เจ้าตัวก็ยังคงพิมพ์ข้อความบอกเล่าความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆกับคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วอยู่ในแชทเสมอ
ทั้งนี้ รัชนก เพิ่งปลดล็อคคว้าแชมป์แรกของปี 2026 ในรายการ มาเลเซีย มาสเตอร์ส 2026 ที่มาเลเซีย มาครองได้เมื่อปลายเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจบภารกิจในการตระเวนแข่งขันแบบติดๆกัน เจ้าตัวเลือกใช้ช่วงเวลาว่างระหว่างที่ยังอยู่ในประเทศไทย มากราบคุณแม่และนำเหรียญรางวัลแชมป์ที่ได้รับมาฝากคุณแม่ที่ล่วงลับและเสียชีวิตไปตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564 ด้วย ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน จากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ