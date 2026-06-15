JAS หนุนลูกยางสาวไทย 2 แสนลุย VNL หากชนะรับโบนัสเพิ่มแมตช์ละ 1 ล้านบาท

พิชญ์ โพธารามิก ประกาศอัดฉีดทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แมตช์ละ 1 ล้านบาท หากคว้าชัยในศึก VNL 2026 สนาม 2 และ 3 ด้าน JAS สมทบเพิ่ม 2 แสนบาท หนุนเตรียมทีมล่วงหน้า
พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JAS และ MONO ประกาศร่วมสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทัพนักตบลูกยางสาวไทย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ด้วยการมอบเงินอัดฉีดส่วนตัวจำนวน 1,000,000 บาทต่อแมตช์ สำหรับทุกนัดที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะมาได้ ในการแข่งขัน 2 สนาม
พิชญ์ โพธารามิก กล่าวว่า วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาโดยตลอด จึงขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเต็มที่ และหวังว่าเงินสนับสนุนนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จ
JAS สมทบเพิ่ม 2 แสน เตรียมความพร้อมทีมชาติ
ในขณะเดียวกัน ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาซ้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขัน VNL 2026 ในสนามประเทศไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย โค้ชอ๊อต-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร และทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนจาก JAS โดยมีคณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทโมโนเข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ JAS และ MONO ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนวงการกีฬาไทย ผลักดันนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ