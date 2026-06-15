“พระองค์ภา” เจ้าฟ้านักกีฬา

เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นอีกหนึ่งวันที่พสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินต้องโศกเศร้าเสียใจอีกคำรบ เมื่อสำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์
“พระองค์ภา” หรือ “องค์ภา” เป็นคำที่ราษฎรชาวไทยใช้ขานพระนามของพระองค์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกให้เห็นในความรักที่มีต่อเจ้าฟ้าพระองค์นี้
และเหนืออื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวไทยทั้งมวลต่างเห็นแล้วว่า “เจ้าฟ้า” พระองค์นี้ทรงเป็นทั้ง “เจ้าฟ้านักพัฒนา” และ “เจ้าฟ้านักกีฬา”ที่ทรงเสียงสละ อุทิศทุ่มเทพระวรกายด้วยพระอัธยาศัยและพระจริยวัตรอันงามสง่าเพื่อพสกนิกรและสังคมไทย
ที่สำคัญพระกรณีกิจที่ชาวไทยพบเห็นและสถิตย์ให้จดจำจะเห็นได้ว่าตลอดพระชนม์ชีพพระองค์จะทรงแสดงให้เห็นในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมและการกีฬา
สำหรับการกีฬานั้นพระองค์ทรงนำกีฬามาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและกระทำความผิด
ซึ่งพระกรณีด้านกีฬาที่ส่งผลต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนได้แก่การก่อตั้ง “สโมสรกีฬา BBG” ( Bounce BE Good ) และการจัดการแข่งขัน “BBG Princess Cup” เพื่อให้โอกาสสร้างวินัย และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกีฬา 3 ประเภท ประกอบด้วย เทเบิลเทนิส แบดมินตัน และมวยไทย
เพื่อโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์อย่างแท้จริงจึงโปรดให้จัดตั้งยิมกีฬาและโครงการเพื่อให้โอกาสสร้างคนผ่านกิจกรรม “BBG Young”ในสถานพินิจทั่วประเทศ
ด้านมวยไทยนั้นทรงริเริ่มโครงการ “กำลังใจ ... THAI FIGHT” (หมัดเดียว...เปลี่ยนชีวิตได้) ทั้งนี้เพื่อใช้ศิลปะมวยไทยขัดเกลาและสร้างเส้นทางอาชีพให้ผู้ต้องขัง
พร้อมกันนั้นพระองค์ยังทรงได้รับยกย่องเป็น “เจ้าหญิงนักวิ่ง” ด้วยทรงสนพระทัยและโปรดการวิ่งออกกลังกายพระองค์ยังทรงเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนและมินิมาราธอนในรายการต่างๆอยู่เสมอ
ขณะที่กีฬาขี่ม้าพระองค์ก็ทรงสนพระทัยและสนับสนุนกิจการกีฬาขี่ม้าด้วยการทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการสำคัญเช่น Princess Cup Thailand ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนานักกีฬาขี่ม้าไทย
กีฬาจักรยาน เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและทรงให้ความสนพระทัยในกิจกรรมการปั่นจักรยาน และทรงเคยร่วมในกิจกรรมระดับประเทศหลายครั้ง อาทิ นำขบวนปั่นจักรยานใน “โครงการ BiKe for Mom” และ “โครงการปั่นไม่ทิ้งกัน”
และที่บุคคลในวงการกีฬาไทยซาบซึ้งอย่างหาที่สุดมิได้คงจะได้แก่การที่พระองค์ทรงพระราชทานกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่น กีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์
และทรงมีพระเมตตาพระราชทานกำลังใจผ่านผู้แทนนักกีฬารวมทั้งยังทรงติดตามผลงานในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอยู่เสมอๆ
วันนี้ถึงแม้ “องค์ภา”หรือ “เจ้าฟ้านักกีฬา”ของคนไทยจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ตาม แต่ด้วยพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสียสละ และทุ่มเทเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน
ในฐานะพสกนิกรของแผ่นดินก็จะขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่สุดมิได้ ขอให้พระเกียรติคุณ พระจริยวัตร และพะกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญ เป็นแสงสว่างในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร