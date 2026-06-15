นึกว่าบอยแบนด์! แฟนบอลเม็กซิกันแห่มุง “อปป้าซน” จนต้องตั้งกำแพงมนุษย์หนี

นึกว่าบอยแบนด์! "อปป้าซน" ซน ฮึง-มิน แข้งซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ ทำกัวดาลาฮาราแทบแตก หลังพา คิม ซึง-กยู และ อี แจ-ซอง ไปกินทาโก้ช่วงว่างซ้อมระหว่างลุยฟุตบอลโลก 2026 จนเกิดปรากฏการณ์ "เม็กซิโกมุง"
ในเหตุการ์ดังกล่าวแฟนคลับถึงกับรุมล้อมแน่นร้าน เดือดร้อนถึงคุณพ่อต้องรับหน้าที่บอดี้การ์ด ส่วนพนักงานต้องช่วยตั้งกำแพงมนุษย์ส่งขึ้นอูเบอร์กลับโรงแรม! กระแสแรงขนาดที่สื่อท้องถิ่นยังต้องบุกสัมภาษณ์ร้านว่า "ซนนี่สั่งเมนูอะไรกิน?" ขนาดที่อูเบอร์ก็ไม่วายอวดรูปที่ถ่ายคู่กับ “ซนนี่” มาให้สื่อได้ดูด้วย
เหตุผลหลักๆที่ทำให้คนเม็กซิโกรัก “ซนนี่” รวมถึงชอบเกาหลีใต้ขนาดนี้ ต้องย้อนไปในฟุตบอลโลก 2018 กับลูกยิงตอกฝาโลงเกมช็อคโลกที่เกาหลีใต้เอาชนะเยอรมนี แชมป์เก่า 2-0 ของ “ซน” ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ซึ่งประตูดังกล่าวก็ช่วยให้เม็กซิโกผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ไปได้แบบปาฏิหาริย์