ยัดห่วงยู-18 กระหึ่มคว้าตั๋วเอเชีย “เฮียต่าย” ซูฮกผู้จัดการทีม-กระบี่หนุนจนเด็กทำสำเร็จ

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ "ฟีบ้า ยู18 เอเชีย คัพ ซีบ้า ควอลิฟายเออร์ส - กระบี่ 2026" ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2569 ที่โรงยิมจันทร์กะพ้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มี 7 ประเทศเข้าร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ลาว, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และ ไทย เพื่อเฟ้น 2 ชาติที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นตัวแทนโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์เอเชียต่อไปที่ประเทศอินเดียในช่วงเดือนสิงหาคม
สำหรับเส้นทางการแข่งขันของทัพยัดห่วงเยาวชนไทยนั้นเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มที่กลุ่มเอ แข่ง 3 เกม ทำผลงาน ชนะ 2 แพ้ 1 โดยชนะสิงคโปร์ 74-70, ชนะเวียดนาม 81-55 และแพ้ ฟิลิปปินส์ 63-98 จบอันดับ 2 ของกลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่มเอ ก่อนที่ในรอบตัดเชือกเยาวชนหนุ่มไทยจะระเบิดฟอร์มคว่ำอินโดนีเซียได้ด้วยสกอร์ 68-50 ซึ่งถือเป็นเวลานานมากแล้วที่ทัพนักบาสเกตบอลชายเยาวชนไทยเอาชนะอินโดนีเซียได้
อย่างไรก็ดีเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศ ยัดห่วงหนุ่มไทยต้องมาประมือกับเต็งแชมป์ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งคำรบหลังจากพ่ายมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม หนนี้นักกีฬาไทยพยายามสู้กันอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายก็เป็นทางฟิลิปปินส์ที่ยังสามารถย้ำชัยเหนือไทยได้อีกครั้งที่สกอร์ 85-70 แต่การได้ตำแหน่งรองแชมป์ฟีบ้า ยู18 เอเชีย คัพ ซีบ้า ควอลิฟายเออร์สก็เพียงพอที่จะทำให้ทีมบาสเกตบอลเยาวชนชายยู-18 ไทยสามารถคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้สิทธิ์นี้มานานร่วม 8 ปี
"เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลงานครั้งนี้ของทัพเยาวชนไทยว่า ออกสตาร์ตเกมแรกเด็กๆ ยังมีความตื่นสนาม ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายคนในทีมติดธงขึ้นมาเป็นตัวแทนประเทศแล้วต้องมาแข่งต่างประเทศครั้งแรก เพราะตนมองว่าน่าจะชนะสิงคโปร์ได้ขาดกว่านั้น แต่ผลงานโดยรวมก็ถือว่าดีแล้วที่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้และมาเอาชนะอินโดนีเซียถึง 18 คะแนน ซึ่งก่อนหน้านี้ตนอยู่วงการบาสเกตบอลไทยมาเกือบทั้งชีวิตก็นึกไม่ออกว่าเยาวชนผู้ชายไทยเราที่ไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่เคยชนะอินโดนีเซียล่าสุดได้เมื่อไหร่
ประมุขยัดห่วงไทยกล่าวต่ออีกว่า ผลชนะเกมนี้ก็ทำให้เราคว้าตั๋วไปแข่งรอบสุดท้ายได้ในรอบ 8 ปีหลังจากที่เมื่อปี 2561 เราเคยได้สิทธิ์ไปร่วมจากการได้ไวล์ดการ์ด ดังนั้นการได้สิทธิ์จากผลงานแข่งขันของเราเองจึงเป็นเรื่องน่าประทับใจมากและต้องถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์บาสเกตบอลเยาวชนไทย ส่วนรอบชิงฯ แม้จะแพ้ฟิลิปปินส์แต่ก็จะเห็นว่าเด็กเราทำผลงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเกมแรกที่แพ้ในรอบแบ่งกลุ่ม แต้มห่าง 35 คะแนน ก็มาเหลือเพียง 15 คะแนนในเกมนัดชิง ส่วนการสู้รอบสุดท้ายที่อินเดียเราก็จะพยายามเฟ้นหาตัวดีๆ มาเสริมเพิ่มเติม แต่แน่นอนว่าจะคงไว้ซึ่ง 18 คนนี้ที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วไว้ด้วย
นายนิพนธ์ เผยว่า ต้องขอบคุณนักกีฬา สตาฟ ทีมงาน และทุกๆ ฝ่ายที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ตนขอขอบคุณอย่างมากสำหรับ ดร.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ ซีอีโอ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมเข้ามาสนับสนุนวงการบาสฯ ไทย และได้นั่งตำแหน่งผู้จัดการทีมของผู้ชาย ยู-18 ไทย ในครั้งนี้ ดร.ฤกขจี ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการนักกีฬาเยาวชนชายในทุกส่วน ทำให้ทีมเยาวชนได้มีเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ยาวนานขึ้น อีกทั้งการมาจากด้านการแพทย์โรงพยาบาลก็ทำให้นักกีฬาได้รับการตรวจสุขภาพที่ละเอียดทุกระเบียดนิ้ว ได้รับการดูแลด้านโภชนาการอาหารที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่ผ่านมา ทีมแพทย์ ทีมกายภาพ รถฉุกเฉิน เป็นระดับชั้นสูงที่ทางดร.เป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด นี่ถือเป็นจุดสำคัญอย่างมากที่ทำให้นักกีฬาพัฒนาขีดความสามารถจนประสบความสำเร็จ ซึ่งท่านได้พูดคุยกับทางตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนชายรุ่นอายุ 16 และ 18 ปีทีมชาติไทยของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 4 ปีด้วยกัน
"และที่ไม่สามารถพลาดลืมกล่าวถึงได้เลยคือทางเจ้าภาพสนามแข่งขันอย่างจังหวัดกระบี่ นำโดย ท่านนายกอู๋ ไชยวุฒิ เบญจอริยกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ ที่เข้ามาร่วมออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งหมดทุกคนนับตั้งแต่เดินทางเข้ากระบี่ ห้องพักของนักกีฬาไทยและนักกีฬาอีก 6 ประเทศรวม 45 ห้อง อีกทั้งยังจัดทริปให้นักกีฬาเที่ยวพักผ่อนยังแลนด์มาร์คต่างๆ ของกระบี่หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ต้องชื่นชมที่พวกเขามีระบบการจัดการที่แข็งแรงมากๆ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกภาคส่วนจนมาถึงนายกกีฬาจังหวัด ผมมองว่าจังหวัดกระบี่เหมาะสมที่จะจัดรายการใหญ่ๆ ร่วมกันกับสมาคมฯ ได้ในอนาคตทั้งเกมในประเทศและระดับนานาชาติครับ" เฮียต่าย กล่าวขอบคุณ