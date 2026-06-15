"ก้อง-สมเกียรติ" ทะยานรถแข่ง Honda CBR1000RR-R บิดคว้าอันดับ 13 เรซสองบวกแต้ม เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ มิซาโน

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 7 ดวลความเร็วเรซที่ 2 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ สนาม มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี
สุดสัปดาห์นี้นับเป็นหนึ่งในบททดสอบของ ฮอนด้า เอชอาร์ซี และ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทย หลังจากที่ผ่านการทดสอบที่สนามแห่งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแทร็กที่พวกเขามีข้อมูลในการเซ็ตอัพมากกว่าสนามอื่นๆ
เข้าสู่การแข่งขันในวันอาทิตย์ ซึ่งในช่วงเช้านักบิดไทยบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ของรอบ ซูเปอร์โพลเรซ โดยเจ้าตัวและทีมใช้เวลาทุกช่วงที่ลงสนามในการเก็บข้อมูลเซ็ตอัพเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถยกระดับสำหรับการแข่งขันในเรซที่ 2
เกมเรซ 2 ดวลกันทั้งสิ้น 21 รอบสนาม โดย "ก้อง-สมเกียรติ" เริ่มเกมจากกริดที่ 19 แม้จะออกตัวไม่ดีนักจนตกไปเป็นอันดับ 21 แต่จากอุบัติเหตุในโค้งแรก นักบิดไทยสามารถแซงขึ้นมารั้งอันดับที่ 18 ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็สามารถไต่ขึ้นไปรั้งอันดับ 14 ในรอบที่ 4
หลังผ่าน 6 รอบสนาม "ก้อง-สมเกียรติ" ที่เปิดเกมอย่างดุดันขยับแซงคู่แข่งขึ้นไปรั้งอันดับ 13 ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 13 ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 31.979 วินาที นับเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล 2026 เก็บเพิ่ม 3 แต้มจากเรซนี้ รวมเป็น 8 คะแนน ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 20 บนตารางแชมเปี้ยนชิพ ส่วน “ไรอัน วิคเกอร์ส” ทีมเมทชาวอังกฤษเข้าเส้นชัยอันดับ 18 ตามหลัง 65.902 วินาที
นักบิดไทยกล่าวหลังจบเรซว่า "วันนี้เราเริ่มแข่งด้วย ซูเปอร์โพล เรซ โดยปรับเซ็ตติ้งบางอย่างและนั่นทำให้รถแข่งดีขึ้น ฟีลลิ่งของผมดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้สามารถเค้นได้มากกว่าเดิม สำหรับเรซ 2 เราพยายามเกาะกลุ่มและรักษาตำแหน่งให้ได้ ความเร็วของเราดีมาก ผมสามารถสู้ในกลุ่มได้ตลอดทั้งเรซ"
"แต่ในรอบท้ายๆ ผมเริ่มมีปัญหากับยางหน้า ฟีลลิ่งกับรถแข่งเริ่มลดลง ประกอบกับผิวแทร็คร้อนมากเลยทำให้อุณหภูมิยางหน้าสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถเค้นไปมากกว่านี้ ผมตัดสินใจรักษาตำแหน่งเอาไว้ ซึ่งเป้าหมายต่อไปของเราคือท็อปเท็น"
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ ที่ สนาม โดนิงตัน พาร์ค เซอร์กิต, สหราชอาณาจักร