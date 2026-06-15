"ฉลามเป้" สู้สุดตัวจบที่ 4 "เงือกเนย"เข้าที่ 6 ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์เอเชียนฯที่บาหลี

2 นักว่ายน้ำ เจ้าของเหรียญทองโอเพ่นวอเตอร์ 10 กม. กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 "ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ทำเต็มที่แล้ว คว้าอันดับ 4 ส่วน"เงือกเนย"กมนชนก ขวัญเมือง จบที่ 6 ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์เอเชียน แชมป์เปี้ยนชิพส์ 2026 ที่บาหลี เตรียมนำจุดบกพร่องกลับมาแก้ไขและฝึกซ้อมให้เข้มขึ้น
ตามที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ส่ง "เงือกเนย"กมนชนก ขวัญเมือง และ"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ 2 นักว่ายน้ำทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอเพ่นวอเตอร์ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย ประเภท 10 กม. เข้าร่วมการแข่งขัน ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์เอเชียน แชมป์เปี้ยนชิพส์ 2026 ( Asian Open Water Swimming Championships 2026 ) ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย.2569 ที่ผ่านมา
ในครั้งนี้ "เงือกเนย"กมนชนก ขวัญเมือง ดีกรีเหรียญทองโอเพ่นวอเตอร์ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย ประเภท 10 กม.หญิง และ"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ เจ้าของแชมป์โอเพ่นวอเตอร์ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทย ประเภท 10 กม. ชาย ลงแข่งขันประเภท 10 กม.
ผลปรากฎว่า ประเภท 10 กม.หญิง "เงือกเนย"กมนชนก สู้อย่างเต็มที่แล้วว่า เข้ามาในอันดับ 6 เวลา 2.07.53 ชม. ส่วนเหรียญทอง วู ชูตรง (จีน) 2.06.43 ชม. เหรียญเงิน เชน ยีจิง (จีน) 2.06.43 ชม. ,ทองแดง แพค ทัง นิเคียน ลิม (ฮ่องกง) 2.07.35 ชม. อันดับ 4 ฮ่องกง 2.07.52 ชม.และอันดับ 5 คาซัคสถาน 2.07.53 ชม.
ส่วน ประเภท 10 กม.ชาย "ฉลามเป้"รัฐวิทย์ เข้ามาในอันดับ 4 เวลา 1.54.01ชม.ส่วนเหรียญทอง เหลียง เตียนโชว (จีน) 1.53.21 ชม. เหรียญเงิน เซียง จิน ชู (จีน)1.53.29 ชม. เหรียญทองแดง ฮุย ฮอง เหงียน (เวียดนาม) 1.53.30 ชม.
หลังการแข่งขัน นักว่ายน้ำจอมอึดไทย"เงือกเนย"กมนชนก กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากๆกับการแข่งขันครั้งนี้ เราได้กระทบไหล่กับนักกีฬาระดับแนวหน้าของจีน แม้ เนย จะว่ายนำเป็นที่ 1 ทั้ง 5 รอบ แต่มาโดนสอยรอบสุดท้ายค่ะก็เสียดาย ครั้งนี้ทุกคนแข็งแกร่งมากๆ จีน 2 คน ฮ่องกง 2 คน และ คาซัคสถาน 1 คน แล้วเป็นเนยเข้ามาในอันดับ 6
"หนูได้ประสบการณ์ที่ดีมาก สรุปประเมินตัวเองแรงปลายเรายังไม่แกร่งพอ เนยจะกลับมาฝึกซ้อมและสู้ใหม่ ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจมากๆคะ" เงือกเนย กล่าว
ด้าน"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ เผยว่า พอใจกับผลงานครั้งนี้มากๆ เราเปลี่ยนสระฝึกซ้อมกว่าจะได้สระที่ลงตัว เราได้ซ้อมแบบเต็มที่จริงๆประมาณ 1 เดือน ฝากขอบคุณกำลังใจจากคนไทย ผมทำเต็มที่มากๆแล้วครับ