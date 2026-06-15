โสมาภาพัฒนา คว้ารองแชมป์ MIC Football 7 ที่สเปน

SOMAPA4 SPORTS U11 ประเดิมเวทีสเปนอย่างโดดเด่น ทะลุชิง MIC Football 7 ก่อนคว้ารองแชมป์
ทีมฟุตบอลเยาวชน SOMAPA4 SPORTS รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จากโรงเรียนโสมาภาพัฒนา ประเทศไทย สร้างผลงานโดดเด่นในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ MIC Football 7 2026 เป็นครั้งแรก หลังเก็บชัยชนะ 6 นัดติดต่อกัน ผ่านคู่แข่งที่แข็งแกร่งจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ Division 1 ก่อนคว้าตำแหน่งรองแชมป์ ณ ประเทศสเปน
ก่อนเดินทางสู่เวทีสเปน SOMAPA4 SPORTS คว้าแชมป์รายการ THE CHAMPIONSHIP – ROAD TO SPAIN: Red Little Champion Football Tournament (รอบแชมป์ชนแชมป์) ณ ประเทศจีน และได้รับโควต้าเข้าร่วม MIC Football 7 2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ระดับนานาชาติที่มีทีมและอะคาเดมีจากหลายประเทศเข้าร่วม รวมถึงทีมเยาวชนจากสโมสรชั้นนำของยุโรป
แม้จะลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรก แต่ SOMAPA4 SPORTS เริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเอาชนะ PROSOCCER ACADEMY 3-1, FC BARCELONA ESCOLA 5-1 และ LEYENDAS DEL VALLE FC 2-0 เก็บชัยชนะครบทั้ง 3 นัด พร้อมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ Division 1 ในฐานะแชมป์กลุ่ม
รอบ 16 ทีมสุดท้าย SOMAPA4 SPORTS เอาชนะ FK MAGIRIS 5-0 ก่อนผ่าน UE RAPITENCA 2-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย และเฉือนชนะทีมเจ้าถิ่น NÀSTIC DE TARRAGONA 2-1 ในรอบรองชนะเลิศ คว้าสิทธิ์เข้าสู่เกมตัดสินแชมป์กับ RCD ESPANYOL
เกมรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างสูสี SOMAPA4 SPORTS สามารถต่อกรกับทีมเยาวชนของสโมสรเจ้าถิ่นได้ตลอดเกม และรักษาสกอร์ 0-0 จนครบเวลาการแข่งขัน ก่อนต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่ง RCD Espanyol เป็นฝ่ายชนะ 3-2 ส่งผลให้ SOMAPA4 SPORTS คว้าตำแหน่งรองแชมป์ Division 1 จากการเข้าร่วมรายการเป็นครั้งแรก
ตลอดทัวร์นาเมนต์ SOMAPA4 SPORTS ลงสนามทั้งหมด 7 นัด ชนะในเวลาการแข่งขัน 6 นัด ยิงได้รวม 19 ประตู เสียเพียง 3 ประตู และไม่แพ้คู่แข่งในเวลาการแข่งขันแม้แต่นัดเดียว
ผลงานครั้งนี้สะท้อนถึงเส้นทางการพัฒนาของ SOMAPA4 SPORTS จากการคว้าแชมป์ที่ประเทศจีนและได้รับโควต้าเดินทางสู่ประเทศสเปน ก่อนก้าวถึงรอบชิงชนะเลิศ MIC Football 7 ในการเข้าร่วมครั้งแรก นับเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญของนักฟุตบอลเยาวชนไทยบนเวทีระดับนานาชาติ
ผลการแข่งขันทั้งหมด
รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม G
PROSOCCER ACADEMY 1-3 SOMAPA4 SPORTS
SOMAPA4 SPORTS 5-1 FC BARCELONA ESCOLA
LEYENDAS DEL VALLE FC 0-2 SOMAPA4 SPORTS
รอบ 16 ทีมสุดท้าย Division 1
SOMAPA4 SPORTS 5-0 FK MAGIRIS
รอบ 8 ทีมสุดท้าย Division 1
SOMAPA4 SPORTS 2-0 UE RAPITENCA
รอบรองชนะเลิศ Division 1
NÀSTIC DE TARRAGONA 1-2 SOMAPA4 SPORTS
รอบชิงชนะเลิศ Division 1
SOMAPA4 SPORTS 0-0 RCD ESPANYOL
RCD Espanyol ชนะการดวลจุดโทษ 3-2
สรุปผลงาน SOMAPA4 SPORTS U11
รายการ: MIC Football 7 2026
สถานที่จัดการแข่งขัน: ประเทศสเปน
การเข้าร่วม: ครั้งแรกของ SOMAPA4 SPORTS
ผลงาน: รองแชมป์ Division 1
แข่งขันทั้งหมด: 7 นัด
ชนะในเวลาการแข่งขัน: 6 นัด
ยิงได้: 19 ประตู
เสีย: 3 ประตู
ผลนัดชิงชนะเลิศ: เสมอ 0-0 ก่อนพ่ายจุดโทษ 2-3