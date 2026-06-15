"อิซัก" กด 1 ตุง 2 แอสซิสต์ "สวีเดน" ถล่มตูนิเซีย 5-1

สวีเดน เปิดสนามฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก กลุ่ม F ถล่ม ตูนิเซีย ขาดลอย 5-1 โดย ยาซิน อยารี เหมา 2 ประตู และ อเล็กซานเดอร์ อิซัก ซัด 1 ประตู กับ 2 แอสซิสต์ ที่สนามเอสตาดิโอ มอนเทอร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ตามเวลาไทย
สวีเดน ปลดล็อกแค่ 7 นาที อับเดลมูฮิบ ชามักห์ นายทวาร ชกบอลทิ้งไม่พ้นอันตราย วิกเตอร์ โยเคเรส ยิงติดบล็อก และ ยาซิน อยารี ตะบันแถวสองด้วยขวา ขึ้นนำ 1-0 ถัดมานาที 30 อเล็กซานเดอร์ อิซัก ได้บอลจังหวะเปลี่ยนรับเป็นรุก เลี้ยงตัดจากซ้ายแล้วยิงด้วยขวาตามสูตร หนีไปเป็น 2-0
ตูนิเซีย จุดประกายความหวังนาที 43 ฮันนิบาล เมจ์บรี ตั้งป้อมโยนจากกราบขวา โอมาร์ เรกิก ขวิดเสียบเสาสอง ไล่มาเป็น 1-2 แต่กลับผิดพลาดเองครึ่งหลัง นาที 59 เอลเลียส สกิรี กัปตันทีม เสียบอลหน้าเขตโทษ อเล็กซานเดอร์ อิซัก ไหลให้ วิกเตอร์ โยเคเรส ยิงง่ายๆ ตามหลัง 1-3
ทีมของ เกรแฮม พ็อตเตอร์ ตอกฝาโลงสนิทนาที 84 จังหวะเปิดฟรีคิกด้านขวา มัตเทียส สวานเบิร์ก ตัวสำรอง วอลเลย์ตุงตาข่าย ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้า แต่ผู้ตัดสินตรวจสอบภาพรีเพลย์ พบว่า ปลายเท้าของ อเล็กซานเดอร์ อิซัก สะกิดโดนบอลก่อน จึงไม่ล้ำหน้า ทิ้งห่าง 4-1
จากนั้นนาที 90+6 ตูนิเซีย เสียบอลลักษณะคล้ายเดิม คราวนี้ ยาซิน สับไกด้วยขวานอกเขตสุดสวย ย้ำชัย 5-1 จบเกม สวีเดน มี 3 แต้ม จาก 1 นัด ขณะที่ ตูนิเซีย ยังไม่มีคะแนน