รีล มาดริดคว้า "คูคูเรยา" 51.8 ล้านปอนด์ หลังจบบอลโลก

รีล มาดริด ยักษ์ใหญ่แห่ง ลา ลีกา สเปน ตกลงคว้า มาร์ค คูคูเรยา กองหลัง เชลซี 51.8 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,260 ล้านบาท) หลังจบฟุตบอลโลก 2026
แบ็กซ้ายวัย 27 ปี กำลังเก็บตัวกับทีมชาติสเปน ลุยทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และ แคนาดา แตการเจรจาซื้อ-ขายมูลค่า 47.5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,070 ล้านบาท) กับแอด-ออนส์ 4.3 ล้านปอนด์ (ประมาณ 190 ล้านบาท) เสร็จสิ้นแล้ว
นับตั้งแต่ ฟลอเรนติโน เปเรซ ชนะการเลือกตั้ง กลับมาดำรงตำแหน่งประธานสโมสร และแต่งตั้ง โชเซ มูรินโญ กุนซือโปรตุกีส คุมทีม "ราชันชุดขาว" เลือก แบร์นาโด ซิลวา จาก แมนเชสเตอร์ ซิตี กับ เดนเซล ดุมฟรีส แบ็กขวา อินเตอร์ มิลาน เป็นเป้าหมาย และ อิบราฮิมา โคนาเต กองหลัง ลิเวอร์พูล กำลังจะย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว
เข้าใจว่า คูคูเรยา ซึ่งย้ายจาก ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน สู่ถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ค่าตัว 63 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,750 ล้านบาท) เมื่อปี 2022 อยากย้ายกลับประเทศสเปน โดยเป็นเด็กฝึกหัดของ บาร์เซโลนา และมีข่าวเชื่อมโยงกับ แอตเลติโก มาดริด และกลับ "บาร์ซา"
คูคูเรยา ให้สัมภาษณ์ช่วงเบรกทีมชาติเดือนมีนาคม โจมตีบอร์ดบริหาร "สิงห์บลูส์" กรณี เอ็นโซ มาเรสกา กุนซือชาวอิตาเลียน ถูกปลด และยังเป็นขาใหญ่คนหนึ่งของกลุ่มนักเตะพูดภาษาสเปนของสโมสร ซึ่งไม่พอใจผลงานของทีมยุค เลียม โรซีเนียร์
คูคูเรยา เหลือสัญญา 3 ปี ถึงแม้ตกลงปรับรายละเอียด โดยไม่มีการขยายสัญญากันฤดูกาลที่แล้ว เชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยทำให้ "สิงโตน้ำเงินคราม" ตอบรับข้อเสนอ
แบ็กซ้ายวัย 27 ปี กำลังเก็บตัวกับทีมชาติสเปน ลุยทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และ แคนาดา แตการเจรจาซื้อ-ขายมูลค่า 47.5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,070 ล้านบาท) กับแอด-ออนส์ 4.3 ล้านปอนด์ (ประมาณ 190 ล้านบาท) เสร็จสิ้นแล้ว
นับตั้งแต่ ฟลอเรนติโน เปเรซ ชนะการเลือกตั้ง กลับมาดำรงตำแหน่งประธานสโมสร และแต่งตั้ง โชเซ มูรินโญ กุนซือโปรตุกีส คุมทีม "ราชันชุดขาว" เลือก แบร์นาโด ซิลวา จาก แมนเชสเตอร์ ซิตี กับ เดนเซล ดุมฟรีส แบ็กขวา อินเตอร์ มิลาน เป็นเป้าหมาย และ อิบราฮิมา โคนาเต กองหลัง ลิเวอร์พูล กำลังจะย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว
เข้าใจว่า คูคูเรยา ซึ่งย้ายจาก ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน สู่ถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ค่าตัว 63 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,750 ล้านบาท) เมื่อปี 2022 อยากย้ายกลับประเทศสเปน โดยเป็นเด็กฝึกหัดของ บาร์เซโลนา และมีข่าวเชื่อมโยงกับ แอตเลติโก มาดริด และกลับ "บาร์ซา"
คูคูเรยา ให้สัมภาษณ์ช่วงเบรกทีมชาติเดือนมีนาคม โจมตีบอร์ดบริหาร "สิงห์บลูส์" กรณี เอ็นโซ มาเรสกา กุนซือชาวอิตาเลียน ถูกปลด และยังเป็นขาใหญ่คนหนึ่งของกลุ่มนักเตะพูดภาษาสเปนของสโมสร ซึ่งไม่พอใจผลงานของทีมยุค เลียม โรซีเนียร์
คูคูเรยา เหลือสัญญา 3 ปี ถึงแม้ตกลงปรับรายละเอียด โดยไม่มีการขยายสัญญากันฤดูกาลที่แล้ว เชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยทำให้ "สิงโตน้ำเงินคราม" ตอบรับข้อเสนอ