"ดิยัลโล" ยิงนาทีสุดท้าย จบสถิติ "เอกวาดอร์" ไร้พ่าย 19 นัด

ไอวอรี โคสต์ เอาชนะ เอกวาดอร์ หวุดหวิด 1-0 ด้วยประตูชัยท้ายเกมของ อามาด ดิยัลโล ตัวรุกสังกัด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ทีมจากโซนอเมริกาใต้ เคราะห์ร้ายยิงชนคาน 3 ครั้ง กระทั่ง ดิยัลโล ที่ลงสนามเป็นสำรอง ส่งบอลซุกก้นตาข่าย นาที 90
วิลฟรีด ซิงโก กระชากมาทางริมเส้นด้านขวา บรรจงไหลใส่พานให้ ดิยัลโล แปกระแทกด้วยซ้ายข้างถนัด เสียบมุมเสาไกล
จบเกม ไอวอรี โคสต์ เก็บเพิ่มเป็น 3 แต้ม จาก 1 นัด เท่ากับ เยอรมนี แต่ผลต่างลูกได้-เสียน้อยกว่า ขณะที่ เอกวาดอร์ จบสถิติไร้พ่าย 19 เกม อันยาวนานเกือบ 2 ปี