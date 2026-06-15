"แฮมิลตัน" คว้าแชมป์แรกของเฟอร์รารี กวด "อันโตเนลลี" 41 แต้ม

ลูอิส แฮมิลตัน นักซิ่งชาวสหราชอาณาจักร คว้าแชมป์ฟอร์มูลา วัน สนามแรกของ เฟอร์รารี รายการ บาร์เซโลนา-คาตาลุนญา กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน หยุดสถิติชนะ 5 เรซติดต่อกันของ คิมี อันโตเนลลี จาก เมอร์เซเดส
แชมป์โลก 7 สมัย ผ่านธงตาหมากรุกคันแรก ตามด้วย จอร์จ รัสเซลล์ จาก เมอร์เซเดส และ แลนโด นอร์ริส จาก แม็คลาเรน ขณะที่ อันโตเนลลี ออกจากการแข่งขันช่วงท้าย เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิก
แฮมิลตัน จอมเก๋าวัย 41 ปี ฉลองชัยชนะครั้งแรกรอบเกือบ 2 ปี เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 115 แต้ม ตามหลัง อันโตเนลลี ผู้นำคะแนนสะสม 41 แต้ม
รัสเซลล์ เจ้าของโพล โพซิชัน เข้าเส้นชัยด้วยเวลารวมตามหลัง แฮมิลตัน 19 วินาที บวกกับ นอร์ริส จบอันดับ 3 กลายเป็น "ออล-บริติช โพเดียม" ครั้งแรกนับตั้งแจ่ ยูเอส กรังปรีซ์ 1968
สนามที่ 8 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ ออสเตรียน กรังปรีซ์ ณ สนาม เรด บูลล์ ริง วันที่ 28 มิถุนายน