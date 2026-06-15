"ญี่ปุ่น" ตามเจ๊าเนเธอร์แลนด์ส 2-2 "เยอรมนี" ถล่ม 7-1

ญี่ปุ่น ตามตีเสมอ เนเธอร์แลนด์ส 2-2 ด้วยลูกโหม่งท้ายเกมของ ไดชิ คามาดะ นัดเปิดสนามกลุ่ม F ศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่เมืองดัลลัส วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน ตามเวลาไทย
หนึ่งในเกมคู่เอกของทัวร์นาเมนต์รอบแบ่งกลุ่ม เริ่มต้นด้วยความรัดกุม ก่อนดุเดือดครึ่งหลัง โดย 2 นักเตะจาก พรีเมียร์ ลีก ของ เกือบทำให้ เนเธอร์แลนด์ส เก็บ 3 คะแนนเต็ม
เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก กัปตันทีม ลิเวอร์พูล โหม่งลูกเปิดของ ไรอัน กราเฟนแบร์ค ขึ้นนำ 1-0 นาที 51 ทว่าดีใจอบู่ 6 นาที เคอิโตะ นากามูระ แต่งบอลหาช่อง แล้วยิงหักข้อด้วยขวาเบียดเสาแรก เสมอกัน 1-1
"อัศวินสีส้ม" ตอบโต้ทันควันนาที 64 คริสเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ ลากตัดแล้วยิงด้วยซ้ายเสียบมุมเสาไกล หนีไปเป็น 2-1 ทีมของ ฮาจิเมะ โมริยะสึ ได้รางวัลตอบแทนความพยายามบุก นาที 89 โกกิ โอกาวะ โหม่งลูกเตะมุมแฉลบศีรษะ ไดชิ คามาดะ ตีเสมอ 2-2 แบ่งกันทีมละ 1 แต้ม
ผลการแข่งขันกลุ่ม E ที่สนามฮุสตัน สเตเดียม เยอรมนี แชมป์โลก 4 สมัย ถล่ม คูราเซา ขาดลอย 7-1 ด้วยประตูของ เฟลิกซ์ เอ็นเมชา (6), นิโก ชล็อตเตอร์เบ็ค (38), ไค ฮาเวิร์ตซ (จุดโทษ 45+5, 88), จามาล มูเซียลา (47), นาธาเนียล บราวน์ (68) และ เดนิส อุนดาฟ (78)
คูราเซา ประเทศเล็กสุดที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ครั้งแรก ตามจำนวนประชากรราว 155,000 คน สร้างเซอร์ไพรส์ ตามตีเสมอ 1-1 นาที 21 จาก ลิวาโน โคเมเนนเซีย มิดฟิลด์จาก ซูริค ยิงด้วยซ้ายแฉลบเปลี่ยนทาง มานูเอล นอยเออร์ นายทวารจอมเก๋า