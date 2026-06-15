“จอนนี่ มือปราบ” อ้าแขนรับ “อำนาจ” ให้โอกาสพิสูจน์คนเรากลับตัวได้

อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลก IBF ชาวไทย ที่เป็นข่าวฉาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากปัญหาเมาสุราและยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา ได้โอกาสในการใช้ชีวิตและทำงานอีกครั้งจาก จอนนี่ มือปราบ อดีตตำรวจสายสืบมือดี และอินฟลูเอนเซอร์คนดัง
จอนนี่ มือปราบ ได้โพสต์ภาพคู่กับ อำนาจ ก่อนบรรยายว่า
“บางทีชีวิตที่ผ่านมาเวลาเขาตกต่ำ มีเเต่คนย่ำยี ไร้ค่าในสายตาคนอื่น
ทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดครับ.ให้กำลังใจกัน ในวันที่ล้ม..ยื่นมือช่วยดึงกันขึ้นมา
จากจุดสูงสุด สู่จุดต่ำสุดของชีวิตเพราะการเดินทางชีวิตที่ผิดเเต่คนเราสามารถกลับตัวกลับใจได้ สังคมพร้อมให้อภัยเสมอ
เพชรที่พลาดหล่นลงไปในตม ผมจะเอาเขาขึ้นมาล้าง มาเจียระไนใหม่ เพื่อให้มีคุณค่าต่อสังคมและเยาวชนต่อไป
“อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย
เดินทางสมัครใจมาด้วยมอเตอร์ไซส์เก่าๆ 3 วัน นอนข้างทาง ตั้งใจมาเอง หักดิบ จะมาเริ่มต้นใหม่กับ จอนนี่ มือปราบ
ยินดีต้อนรับสู่อุบลราชธานี ติดตามเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับ”