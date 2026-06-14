“วิ่งด้วยรัก ฮักด้วยใจ - Recovery Run” ณ สวนหลวง ร.9 ผนึกกำลังสังคมส่งต่อโอกาสและการเริ่มต้นใหม่ เมื่อหลายก้าวเล็ก รวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

ปิดฉากลงอย่างงดงามและเปี่ยมไปด้วยพลังบวก ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพฯ ณ สวนหลวง ร.9 สำหรับกิจกรรม “วิ่งด้วยรัก ฮักด้วยใจ – Recovery Run” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ UNODC, กระทรวงยุติธรรม, มูลนิธิรักษ์ไทย และเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นงานวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการรวมพลังของสังคมในการลดการตีตรา และสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้แนวคิดหลัก “ทุกโอกาส…สร้างการเริ่มต้น”
มากกว่างานวิ่ง คือการส่งกำลังใจและพื้นที่แห่งความเท่าเทียม กิจกรรมครั้งนี้มีความพิเศษกว่างานวิ่งทั่วไป เพราะนอกจากจะเป็นการชวนคนรักสุขภาพมาออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการส่งสัญญาณบอกกับคนที่เคยก้าวพลาดและผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้วว่า "สังคมต้อนรับและมีพื้นที่สำหรับพวกเขาเสมอ" ภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน ที่ก้าววิ่งเคียงข้างกันตลอดเส้นทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร คือภาพสะท้อนที่ทรงพลังที่สุด เป็นเครื่องยืนยันว่าสังคมไทยพร้อมที่จะเปิดรับ เข้าใจ และเดินเคียงข้างพวกเขา
พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงหัวใจสำคัญของงานนี้ว่า “กิจกรรมนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรักการวิ่ง พร้อมกับให้กำลังใจคนที่เคยก้าวพลาดและผ่านการบำบัดยาเสพติด ได้มีส่วนร่วมและใช้การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูตัวเอง การที่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมวันนี้ คือการลุกออกมาจริง ๆ เพื่อเริ่มต้นใหม่ เพราะการวิ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรแต่ได้ประโยชน์มาก ๆ สำหรับตัวเอง โอกาสสร้างได้ เริ่มจากสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อน”
นางสาวอารีภักดิ์ เงินบำรุง รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเสริมว่า “ที่ผ่านมาสังคมมักตีตราคนที่ผ่านการบำบัด และไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขามากนัก กิจกรรมในวันนี้ย้ำให้เห็นว่า ผู้ที่เคยก้าวพลาด ก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้ ออกกำลังกายได้ คนเราเมื่อล้มแล้ว เราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ สังคมในวันนี้ต่างจากอดีตมาก เราเปิดกว้าง พร้อมจะให้โอกาสพวกเขา และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน”
สอดคล้องกับมุมมองของ นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ที่ตอกย้ำว่า “คนที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้ว ก็เหมือนคนทั่วไป ไม่ได้มีความแตกต่าง เราทุกคนเท่าเทียมกัน ภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม พร้อมจะให้โอกาสและเป็นกำลังใจให้กับทุกคน”
บทบาทของสังคม... หลังเส้นชัย บทเรียนสำคัญจากกิจกรรมนี้ คือการตระหนักว่า “เส้นชัย” ของงานวิ่ง เป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” ของชีวิตจริง ภายในบริเวณงานมีการจัดพื้นที่นำเสนอรูปแบบบริการส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพ การให้ความรู้เชิงสุขภาพกายและจิต การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงบูธกิจกรรมรณรงค์ลดการตีตรา อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการส่งสารไปยังชุมชนและสังคมว่า บทบาทที่แท้จริงของเราภายหลังจบงาน คือการขับเคลื่อนการฟื้นฟูผู้มีปัญหายาเสพติดตามแนวทางสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การมอบโอกาส และการยอมรับ คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด
ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานจะถูกนำเข้าสมทบทุน มูลนิธิรักษ์ไทย และชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศที่ได้จัดตั้งสถานที่และระบบในการดูแล เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดให้สามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อให้พลังจากก้าวเล็ก ๆ ในวันนี้ ขยายผลสู่ความยั่งยืนต่อไป
"ทุกโอกาสที่สังคมมอบให้ คือพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ และทุกการเริ่มต้นใหม่ คือความหวังของการสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"