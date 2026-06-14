เกินงามหรือแค่สีสัน สาวเม็กซิโกถกเสื้อโชว์เต้า ฉลองทีมบ้านเกิดยิงประตูบอลโลก

แฟนฟุตบอลสาวชาวเม็กซิโกรายหนึ่ง ที่เข้าชมเกมฟุตบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม ระหว่าง เม็กซิโก พบ แอฟริกาใต้ อัดวีดีโอรีแอคชั่นของตัวเอง ขณะทีมรักยิงประตูขึ้นนำ ก่อก่ออย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมียอดรับชมหลายล้านครั้ง เพราะเจ้าตัวดันถกเสื้อขึ้นโชว์เต้า ฉลองทีมยิงประตู
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นว่าสาวรายนี้อัดวิดีโอรีแอคชั่นของตัวเองขณะลุ้นเกมนัดสำคัญ และเมื่อทีมบ้านเกิดพังประตูขึ้นนำได้สำเร็จ อดรีนาลีนที่พุ่งพล่านทำให้แฟนๆในสนามฉลองแบบสุดเหวี่ยง รวมถึงเธอด้วยที่อาจจะลืมตัว และถกเสื้อเชียร์ขึ้นสูงจนเห็นหน้าอกหน้าใจเต็มๆตา
ไวรัลคลิปนี้มีการถกเถียงกันในหลายมุมมอง ซึ่งก็มีทั้งที่เห็นว่าเป็นสีสันขอบสนามการแข่งขัน บ้างก็มองว่าเกินงามและเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสถานที่สาธารณะ