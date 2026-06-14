“ไทยยามาฮ่า” ลุ้นแชมป์เอเชียเต็มตัวหลังผ่านครึ่งฤดูกาล “ตี-อนุภาพ” คว้าโพเดียมที่โมเตกิจี้จ่าฝูงเหลือ 9 แต้ม “ไอเดีย-กฤตภัทร” รั้งจ่าฝูง AP250 นำห่าง 29 คะแนน

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ยอดทีมแข่งสัญชาติไทย ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานระดับแนวหน้าของทวีปในศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 ล่าสุดผ่านการแข่งขันสนามที่ 3 ณ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสถานการณ์ลุ้นแชมป์ที่สดใสในทั้ง 2 รุ่นหลัก
โดย “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดมากประสบการณ์ชาวไทย ผงาดคว้าโพเดียมอันดับ 2 ในเรซที่ 2 ของรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี พร้อมลดช่องว่างจากจ่าฝูงเหลือเพียง 9 คะแนน ขณะที่ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งของทีม แม้ต้องแข่งขันภายใต้ข้อจำกัดจากการถูกลดรอบเครื่องยนต์ถึง 400 รอบต่อนาที แต่ยังสามารถเก็บแต้มสำคัญจากอันดับ 6 และรักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ได้อย่างแข็งแกร่ง หลังผ่านครึ่งฤดูกาลแรกของการแข่งขัน
การแข่งขัน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 3 ดวลความเร็วเรซที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของนักบิดระดับแถวหน้าของเอเชีย
ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ซึ่งแข่งขันกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม “ตี-อนุภาพ” เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 ก่อนทะยานขึ้นสู่กลุ่มผู้นำได้ตั้งแต่ต้นเรซ
เกมการชิงชัยเป็นไปอย่างดุเดือดตลอดการแข่งขัน โดยนักบิดไทยวางแผนเก็บจังหวะไว้สำหรับช่วงท้ายเรซ และเริ่มเปิดเกมรุกอย่างเต็มที่ในช่วง 3 รอบสุดท้าย มีจังหวะขึ้นนำได้หลายครั้ง ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 2 ด้วยเวลารวม 22 นาที 55.213 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง ฮิรากิ โอคูโบะ นักบิดเจ้าถิ่นเพียง 0.268 วินาทีเท่านั้น
จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ “ตี-อนุภาพ” เก็บคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 93 คะแนน ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 บนตารางแชมเปียนชิพ และลดระยะห่างจากผู้นำอย่าง คาสม่า ดาเนียล คาสมายูดิน เหลือเพียง 9 คะแนน ทำให้การลุ้นแชมป์เอเชียในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ยังคงเปิดกว้างอย่างเต็มที่
ด้านการแข่งขันในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) “ไอเดีย-กฤตภัทร” นักบิดดาวรุ่งเจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 39 ต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนักจากการถูกลดรอบเครื่องยนต์รวม 400 รอบต่อนาทีตามกฎการแข่งขันสำหรับผู้นำคะแนนสะสม
แม้จะเสียเปรียบในด้านอัตราเร่งและความเร็วปลาย แต่ “ไอเดีย-กฤตภัทร” ยังคงต่อสู้ในกลุ่มผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยม และสามารถขยับขึ้นนำการแข่งขันได้หลายครั้งตลอดเรซ
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วง 4 รอบสุดท้าย เมื่อถูกคู่แข่งเสียหลักเข้ามาปะทะ ส่งผลให้หล่นลงไปถึงอันดับ 10 ก่อนที่นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจะโชว์หัวใจนักสู้ ไล่กู้ตำแหน่งกลับขึ้นมาสู่กลุ่มหน้าอีกครั้ง และบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 6 ด้วยเวลารวม 21 นาที 34.833 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.648 วินาที
หลังผ่านการแข่งขัน 6 เรซ จาก 3 สนามแรก “ไอเดีย-กฤตภัทร” ยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ด้วยคะแนนรวม 112 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 29 คะแนน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการลุ้นแชมป์เอเชียฤดูกาลนี้
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามถัดไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ ณ สนาม เปอร์ตามิน่า มันดาลิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นช่วงครึ่งฤดูกาลหลังที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลุ้นแชมป์เอเชียของทัพ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในทั้ง 2 รุ่นการแข่งขัน
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