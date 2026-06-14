ปลดฟ่าผ่าประธานวิศกรเม็กซิโก เซ่นปมล้อตาตี่เหยียดอินฟลูฯเกาหลี

สื่อต่างประเทศ ทั้ง นิวยอร์ก โพสต์ และ โคเรีย เฮรัลด์ รายงานว่า แฟนฟุตบอลเม็กซิกัน ที่เหยียดอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลก 2026 โดนปลดออกจากตำแหน่งทันทีหลังเกิดไวรัล
ยุน ซูจิน หรือ ”inocat“ อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวเกาหลีใต้ ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 9 ล้านคน กำลังถ่ายวีดิโอบรรยากาศความดีใจหลังจากที่ เกาหลีใต้เอาชนะ เช็กเกียได้ 2-1 ในเกมที่ชาติบ้านเกิดของเจ้าตัวลงสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก 2026 ทว่าชายรายดังกล่าว ที่นั่งอยู่ในแถวหลังมาร่วมแจมด้วย กลับทำท่าดึงหางตาให้ตี่ เพื่อล้อเลียนเจ้าตัว
หลังคลิปดังกล่าว ซึ่งมีชื่อคลิปว่า “ฉันบินมาครึ่งค่อนโลกเพื่อมาสนุกกับฟุตบอลโลกที่เม็กซิโก… แต่ฉันกลับต้องมาเจอการเหยียดเชื้อชาติ หรือว่าฉันอ่อนไหวมากเกินไป?” ถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นไวรัลดัง โดยมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และชาวเม็กซิโก ได้คอมเมนต์ขอโทษเธอที่เพื่อนร่วมชาติมีพฤติกรรมดังกล่าว
ต่อมีมีการขุดคุ้ยว่า ชายคนดังกล่าวคือ อูลิเซส เฟอร์นันโด มิรามอนเตส ซึ่งเป็นถึงประธานสมาคมวิศวกรสำรวจและภูมิสารสนเทศแห่งรัฐฮาลิสโกในเม็กซิโก ซึ่งสื่อเม็กซิกันหลายแห่งออกมาประฌามและเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งและขอโทษต่อชาวเกาหลีใต้ทันที
นิวยอร์ก โพสต์ ยังรายงานว่า หน่วยงานดังกล่าวได้เรียกประชุมด่วน ก่อนคณะกรรมการจริยธรรมมีมติสั่งปลดนายเบอร์นัลออกจากตำแหน่งประธานสั่งปลด มิรามอนเตส ออกจากตำแหน่งทันที โดย ศจ. ซอ คยองดุก จากมหาวิทยาลัยสตรีซองชิน ยังได้ออกมาเรียกร้องให้ชายรายดังกล่าว กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อผู้เสียหาย และจี้ให้ฟีฟ่า ออกมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในสนามฟุตบอลโลกอีก