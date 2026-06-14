“วินิซิอุส” ตบะแตก-งัดข้อสื่อ ปมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ช่วงพักครึ่งบอลโลก

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉ่า ตั้งแต่นัดเปิดสนามของทีมชาติบราซิล เพราะไม่ใช่แค่ผลงานในสนามที่เสมอกับ โมร็อกโก 1-1 จะโดนวิจารณ์ยับ แต่พฤติกรรมนอกสนามของซูเปอร์สตาร์ อย่าง วินิซิอุส จูเนียร์ ก็โดนสื่อรุมสับอย่างหนักถึงความไม่เป็นมืออาชีพ หลังเจ้าตัวไปเปิดศึกฝีปากกับผู้สื่อข่าวในช่วงพักครึ่งชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร
ชนวนเหตุเกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวภาคสนาม ขอสัมภาษณ์ตามกฎของฟีฟ่าในฟุตบอลโลก 2026 ที่มีการนำกติกาใหม่มาใช้ โดยกำหนดให้มีการสัมภาษณ์สดโค้ชและนักเตะ บริเวณทางเดินก่อนเข้าห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่ง แต่เหตุการณ์นี้นักเตะปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย จนนำไปสู่บทสนทนาสุดตึง
ผู้สื่อข่าว: "คุณอาจจะโดนปรับเงินนะ" (เตือนตามกฎ)
วินิซิอุส : "เราจะจ่ายค่าปรับเอง และจะไม่มีใครหน้าไหนให้สัมภาษณ์ในช่วงพักครึ่งทั้งนั้น"
จากพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้ตอนนี้สื่อบราซิลและต่างประเทศรุมจวกยับ ซึ่งหลายฝ่ายต่างโจมตีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่วิถีของมืออาชีพ และกำลังจะทำให้บรรยากาศในแคมป์ทีมชาติคุกรุ่นตั้งแต่นัดแรก