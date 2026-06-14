"ชิพ-นครินทร์" บิด Honda CBR1000RR-R ผงาดโพเดียมญี่ปุ่น 2 สนามติด ศึก ARRC รุ่นใหญ่สุด ASB1000

"ชิพ-นครินทร์” เก็บโพเดียม 2 สนามต่อเนื่อง คนไทยเพียงคนเดียวในการแข่งขันรุ่นใหญ่สุด คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) หลังจากศึกษาข้อมูลและความผิดพลาดจากการแข่งขันเรซแรก นำมามาเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน พร้อมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดยกระดับผลงาน ขึ้นมาคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 ได้สำเร็จในสนามต่างแดนศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 3 เรซที่ 2 ที่สนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น
"ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ บิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 สังกัด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 4 ไฟแดงดับลงทะยานขึ้นมาลุ้นอันดับผู้นำทันที โดยท็อป 3 นั้นเป็นการดวลกันของนักบิดลุ้นแชมป์และนักบิดเจ้าถิ่นที่มีความชำนาญสนามแข่งขัน ก่อนที่จะทะยานรถแข่ง เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 3 คว้าโพเดียมสำเร็จ เป็นโพเดียมต่อเนื่อง 2 สนามติดต่อกัน บวกคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 68 คะแนน รั้งอยู่ในท็อป 4 ของตาราง
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 จะกลับมาดวลความเร็วกันอีกครั้งในโปรแกรมการแข่งขันสนามที่ 4 ที่สนามมัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2569 นี้
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