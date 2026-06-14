ทัพไทยส่ง 719 คน ลุยเอเชียนเกมส์ 2026 ตั้งธงผลงานไม่ต่ำกว่าหางโจว

เปิดโผยอดนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่นาโกย่า ส่ง 719 คน จาก 46 สมาคมกีฬา กีฬาทางน้ำได้โควตามากสุด 60 คน แม่ทัพใหญ่ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ เผยหลังจากได้รายชื่อแล้วก็จะทยอยตรวจสอบความถูกต้องเพื่อยืนยันสิทธิแข่งขันให้เจ้าภาพ ด้านความหวังเหรียญทองคาดไม่ต่ำกว่าเดิมแน่นอน
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-4 ต.ค. 2569 เปิดเผยว่า หลังได้มีการร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น เกี่ยวกับรายละเอียดการส่งเอกสารยืนยันรายชื่อนักกีฬาไทยที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดชนิดกีฬาและอื่นๆให้ถูกต้องตามข้อบังคับ เพื่อป้องกันปัญหารายชื่อตกหล่นหรือผิดหลักข้อบังคับซึ่งจะส่งผลต่อการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬาแล้ว ขั้นตอนจากนี้ทีมงานของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ก็จะทยอยเก็บเอกสารกรอกข้อมูลรายละเอียดของนักกีฬาเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมแข่งภายในกำหนดเวลาที่เจ้าภาพระบุไว้
ส่วนของทัพนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 นี้ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ได้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติที่ทำงานร่วมกันทั้งคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา โดยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 719 คน จาก 46 สมาคมกีฬา
สำหรับ 46 สมาคม 719 คน ประกอบด้วย กรีฑา 35 คน, กีฬาทางน้ำ 60 คน (ว่ายน้ำ 18 คน, กระโดดน้ำ 2 คน, โปโลน้ำ 30 คน, ระบำใต้น้ำ 10 คน), ยิงธนู 8 คน, แบดมินตัน 20 คน, เบสบอล 24 คน, ซอฟท์บอล 17 คน, บาสเกตบอล (3 คน, 5 คน) 20 คน, อีสปอร์ต 29 คน, มวยสากล 11 คน, คริกเกต 15 คน, เรือกรรเชียง 14 คน, เรือแคนู/คยัค 16 คน(แคนูสปริ้นท์ 6 คน, แคนูสลาลอม 10 คน), จักรยาน 24 คน, ขี่ม้า 11 คน, ฟันดาบ 10 คน, ฟุตบอล (ชาย-หญิง) 46 คน, กอล์ฟ 6 คน, ยิมนาสติก 12 คน, แฮนด์บอล 16 คน, ฮอกกี้ (ชาย-หญิง) 40 คน, ยูโด 7 คน
กาบัดดี้ 24 คน, คาราเต้ 10 คน, ยูยิตสู 16 คน, คูราช 4 คน, MMA การต่อสู้แบบผสม 2 คน, วูซู 6 คน, ปัญจกีฬา 3 คน, สเก็ตบอร์ด 7 คน, รักบี้ฟุตบอล 26 คน, เรือใบ 12 คน, วินด์เซิร์ฟ 4 คน, กระดานโต้คลื่น 4 คน, ตะกร้อ 30 คน, ยิงปืน 16 คน, ยิงเป้าบิน 8 คน, ปีนหน้าผา 6 คน, สควอช 4 คน, เทเบิลเทนนิส 8 คน, เทนนิส 12 คน, ซอฟท์เทนนิส 5 คน, ไตรกีฬา 6 คน, วอลเลย์บอล 32 คน(ในร่ม 24 คน, ชายหาด 8 คน), เบรกกิ้ง 4 คน, ยกน้ำหนัก 10 คน, มวยปล้ำ 4 คน, เทคบอล 5 คน
หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย กล่าวอีกว่า สำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินความหวังในการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาไทยไว้เบื้องต้นไม่ต่ำกว่าที่เคยทำไว้ที่เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่หางโจว ประเทศจีน ซึ่งครั้งนั้นนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ