“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ผงาดคว้าโพเดียมต่างแดน "มิกซ์-ธนัช” ไล่บี้สุดมันส์ คลาส SS600 เรซที่ 2 ARRC ประเทศญี่ปุ่น

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ตอกย้ำความยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามต่างแดน “มิกซ์-ธนัช” แบทเทิลในกลุ่มนำพร้อมสลับกับการกดเวลาต่อรอบที่ดีที่สุด ก่อนพาธงชาติไทยขึ้นโพเดียมต่างแดนในอันดับที่ 3 ในคลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) เรซที่ 2 รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 3 ที่สนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว ควบ Honda CBR600RR หมายเลข 31 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 ขยับแซงคู่แข่งขึ้นมารั้งอันดับผู้นำ เปิดฉากต่อสู้ในกลุ่มลุ้นวินเนอร์อย่างต่อเนื่อง สลับกับการทำเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดในการแข่งขัน สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนความเร็วชาวไทย ก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยพร้อมกับขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 3 ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ทีมเมท เริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 12 สู้สุดเดือดไล่แซงคู่แข่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 9
คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 ซีซี (AP250) “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 ได้เรียนรู้ประสบการณ์การต่อสู้ครั้งสำคัญ เริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 15 ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อกลุ่มนำกลุ่มใหญ่มีรถแข่งเกาะกันอยู่มากกว่า 20 คัน พยายามขยับขึ้นมาเพื่อลุ้นคะแนนสะสม ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 17
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH