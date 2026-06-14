ยิมนาสติกดึงโค้ชระดับโลกเสริมแกร่งทัพไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทีมชาติไทยอย่างเต็มระบบ ส่งไปชิมลางรายการชิงแชมป์เอเชีย พร้อมดึงโค้ชระดับโลกปรับเปลี่ยนท่าชุด เชื่อมั่นเหลือเวลาอีก 3 เดือน ก่อน “ไอจิ-นาโกย่า เกมส์” ทั้งยิมศิลป์ชาย และ ยิมนาสติกลีลา ต้องเห็นความพัฒนาเด่นชัด ดีพอที่จะคว้าเหรียญเอเชี่ยนเกมส์ได้หรือไม่
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย หลังจากที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - วันที่ 4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดบรรดานักกีฬายิมนาสติกลีลา ประกอบด้วย สิขรี สุทธิรักษ์, สิตานัน เอกบรรณสิงห์, ปัณฑิตา ทองสอง, ภรณ์นัชชา เจตธำรง, พิชญธิดา เกตุสกุล, รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ และ ไออุ่น คุณรักษา ได้ทำการซ้อมอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 โดยมี สุมาลี สุขขา หัวหน้าผู้ฝึกสอนควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยซ้อมวันละ 8 ชั่วโมง (เช้า 4 ชั่วโมง และ เย็นอีก 4 ชั่วโมง)
ขณะเดียวกัน บรรดานักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย สมาคมได้ส่งไปแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2569 ที่เมืองจุนอี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย ฟูกะ โนมูระ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, วีรภัทร ช่วยโสม และ วิศวยศ สาโรจน์
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส์ กล่าวว่า ในส่วนของนักกีฬายิมนาสติกลีลา สมาคมฯ เตรียมจ้างผู้ฝึกสอนระดับโลก ชาวอุซเบกิซสถาน มาช่วยติวเข้มระยะสั้น เพื่อการปรับปรับท่าชุดที่ยากยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมถึงดึงผู้ฝึกสอนนักเต้นที่เป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยมาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาชุดปัจจุบัน และ ช่วงท้ายอาจจะเชิญนักจิตวิทยามาช่วยละลายพฤติกรรมนักกีฬา โดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิต้องให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ขณะที่นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย ขณะนี้ได้ส่งไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรายการ ปรี-เอเชี่ยนเกมส์ มีนักกีฬาจาก 45 ชาติร่วมแข่งขัน ส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบการพัฒนาของแต่ละคนดีพอกับการลุ้นเหรียญของแต่ละประเภทหรือไม่ และ อีกส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาคู่แข่งของแต่ละชาติในระดับเวิลด์คลาส ก่อนจะกลับมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง เชื่อว่าทั้งยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกศิลป์ชาย เวลาที่เหลืออีก 3 เดือน น่าจะเพียงพอสำหรับการปรับเปลี่ยนทุก ๆ อย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม