เด็กไทยทำได้ "พศิน-แดนไทย" ผงาดแชมป์คู่หวดปีนัง เจ30 ไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ สะสมคะแนนเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับเจ30 รายการ "ปีนัง เจ30 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ครั้งที่ 3" ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-14 มิ.ย. 2569 มีนักเทนนิสเยาวชนไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งประเภทชายคู่ และประเภทชายเดี่ยว
พศิน สินฉลอง มืออันดับ 1,343 เยาวชนโลก จับคู่กับ แดนไทย ตาก้อง มือ 1,407 เยาวชนโลก เป็นคู่มือวางอันดับ 3 ผนึกกำลังคว้าแชมป์ชายคู่ หลังเอาชนะคู่ของ ธรรมะ โคศิริ มือ 2,176 เยาวชนโลก กับ ตรัย ศรีเสน มือ 2,209 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-4, 6-4 ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2569
คู่ของ พศิน กับ แดนไทย ได้รับคะแนนสะสมคนละ 6.25 คะแนน ส่วนคู่ของ ธรรมะ กับ ตรัย ได้คะแนนสะสมคนละ 3.25 คะแนน
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2569 ธรรมะ โคศิริ มือ 2,176 เยาวชนโลก ปราชัยให้แก่ เฉิน หุงจวี่ มือ 2,377 เยาวชนโลกจากไต้หวัน 0-2 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 2-6 แชมป์ ได้แก่ เฉิน หุงจวี่ ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 30 คะแนน ส่วน ธรรมะ ได้รับคะแนนสะสมจากการจบตำแหน่งรองแชมป์ชายเดี่ยว 18 คะแนน หลังจาก 1 วันก่อนหน้านี้ จับคู่กับ ตรัย ศรีเสน จบรองแชมป์ชายคู่ ได้คะแนนสะสมไปแล้ว 3.25 คะแนน