“หมิว” ชวดแชมป์แรกปี 2026 หลังพ่าย “อกาเนะ” หวิว รอบชิงขนไก่ออสเตรเลียน

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ชวดคว้าแชมป์แรกในปี 2026 ไปอย่างน่าเสียดาย หลังพ่าย อกาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 20-22, 18-21 ในการลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน แบดมินตัน โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ที่ออสเตรเลีย เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ ที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา
“หมิว” พ่าย อกาเนะ เป็นครั้งที่ 13 จาก 18 ครั้งที่พบกัน และยังคงต้องรอคอยแชมป์แรกในปี 2026 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ”หมิว“ ที่แม้จะได้รองแชมป์ ยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 19,000 เหรียญ หรือราวๆ 6.2 แสนบาท พร้อมกับคะแนนสะสมอันดับโลก 7,800 คะแนน ฝั่งแชมป์ อกาเนะ ยามากูชิ จากญี่ปุ่น รับเงินรางวัล 37,500 เหรียญ หรือราวๆ 1.2 ล้านบาท พร้อมคะแนนสะสม 9,200 คะแนน