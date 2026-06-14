ทัวร์ลงยับชายปริศนาเหยียดตาตี่อินฟลูฯสาวเกาหลีในบอลโลก ชาวเน็ตขุดประวัติ-กดดันขอโทษ
ชายปริศนาที่ทำท่าล้อเลียน ยูน ซูจิน อินฟลูเอนเซอร์สาวเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาเชียร์ทีมบ้านเกิดในศึกฟุตบอลโลก 2026 เกมที่เกาหลีใต้ เบียดชนะเช็กเกีย 2-1 ด้วยการดึงหางตาทั้งสองข้าง ซึ่งก็นับเป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์ของชาวเอเชีย และเข้าข่ายการเหยียดเชื้อชาติ ระหว่างสาวเกาหลีบันทึกวิดีโอเพื่อเก็บบรรยากาศและความทรงจำ ถูกทัวร์ลงและโดนชาวเน็ตขุดประวัติยับ
ซูจิน เจ้าของช่อง inocat ได้นำคลิปดังกล่าว เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมโพสต์ระบุว่า ตนเองเดินทางมาไกลถึงเม็กซิโกเพื่อชมฟุตบอลโลก แต่กลับต้องมาเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับการแชร์อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นพูดถึงหลายประเทศ
หลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากทั้งในเม็กซิโก เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ออกโรงสับยับชายปริศนารายดังกล่าว ซึ่งแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติ และมีกระแสกดดันในโลกออนไลน์เรียกร้องให้ชายคนดังกล่าวออกมาขอโทษต่อสาธารณะและสาวเกาหลีใต้
ขณะเดียวกันผู้ใช้งานโซเชียลในเม็กซิโกเริ่มสืบค้นข้อมูลบุคคลในคลิป จนทราบและมีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ชายคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวงการวิศวกรรมศาสตร์และงานสำรวจภูมิศาสตร์ในรัฐฮาลิสโก