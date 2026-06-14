"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” บิดทำผลงานสุดเดือดคว้าโพล โพซิชั่นลุ้นโพเดียมศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ เอสโตริล ราวด์ 2026

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 85 นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานรอบคัดเลือกคว้าตำแหน่งโพล โพซิชั่นมาครองได้อย่างสุดเดือดในศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามที่ 2 เอสโตริล ราวด์ ณ เซอร์กิตโต โด เอสโตริล ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” ลงบิดรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการสามารถยกระดับผลงานทำเวลา 01:43.884 นาที รั้งอันดับที่ 6 อีกครั้ง ก่อนที่ในรอบคัดเลือกนักแข่งดาวรุ่งไทยจะโชว์ฟอร์มเดือดทำเวลา 01:43.236 นาที คว้าตำแหน่งโพล โพสิชั่นมาครอง
การแข่งขัน ศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ มีกำหนดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน นี้ เวลา 18.00 น.
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH