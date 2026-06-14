"สก็อตแลนด์" ชนะบอลโลกครั้งแรกรอบ 36 ปี

สก็อตแลนด์ ฉลองชัยชนะศึกฟุตบอลโลกครั้งแรกรอบ 36 ปี จอห์น แม็คกินน์ ตอบแทนความไว้วางใจของ สตีฟ คลาร์ก กุนซือ ยิงแฉลบกลายเป็นประตูชัยนาที 28 ดับ เฮติ 1-0 นาที ที่สนามบอสตัน สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ตามเวลาไทย
คลาร์ก แถลงข่าวก่อนเตะว่า การเลือก แม็คกินน์ กัปตันทีม แอสตัน วิลลา ลงเล่นแทน ไรอัน คริสตี อาจเป็นการตัดสินใจยากสุด และความท้าทายของ กองกลางวัย 31 ปี ต้องพิสูจน์ฝีเท้า
สก็อตแลนด์ ซึ่งหายจากทัวร์นาเมนต์ยาวนาน 28 ปี ชนะเกมฟุตบอลโลก นับตั้งแต่ชนะ สวีเดน 2-1 ปี 1990 ขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม C มี 3 แต้ม จาก 1 นัด ลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรก
ถึงแม้เริ่มเกมดีกว่า แต่เทพีแห่งโชคเข้าขาง สก็อตแลนด์ ทั้งเก็บบอลไม่อยู่ และคู่ต่อสู้ยิงทิ้งยิงขว้างกันเอง
ทีมจากทะเลแคริบเบียน โจมตีด้วยลูกเปิดยาวเข้าเขตโทษ สร้างความกดดันแก่ แองกัส กันน์ นายทวาร ทำให้แนวรับต้องตื่นตัวตลอดเวลา ท่ามกลางภาพหลอนชวด 3 แต้ม พบ คอสตาริกา, อิหร่าน และ เปรู
เกมจบลงแบบแฟนๆ "ตาร์ตัน" ใจหายใจคว่ำนาที 85 ฟรานท์ซี ปิแอร์โรต์ ขวิดเฉี่ยวเสาไกล
ผลการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม สาย D ออสเตรเลีย เอาชนะ ตุรกี 2-0 ด้วยประตูของ เนสตอรี อิรันกุนดา นาที 27 กับ คอนเนอร์ เม็ตคาล์ฟ นาที 75 เก็บ 3 แต้ม เท่ากับ สหรัฐอเมริกา เจ้าภาพร่วม แต่ผลต่างลูกได้-เสียน้อยกว่า อยู่อันดับ 2