"ปรัชญา" จับคู่อินเดีย คว้าแชมป์หวดชาลเลนเจอร์ 100 ที่ฝรั่งเศส

"ณัฐ" ปรัชญา อิสโร นักเทนนิสไทย จับคู่กับ นิกิ กาลียันดา ปูนาชา จากอินเดีย คว้าแชมป์ประเภทชายคู่ ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ทัวร์ ระดับ 100 รายการ "ลียง โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 160,180 ยูโร หรือประมาณ 6 ล้านบาท ที่ประเทศฝรั่งเศส ในการแข่งขันเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.69 ตามเวลาท้องถิ่น
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ปรัชญา มือคู่ 130 ของโลก กับ ปูนาชา มือคู่ 118 ของโลก ซึ่งถูกจัดให้เป็นคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ใช้เวลาไปเพียง 50 นาที เอาชนะ แม็กซิมิเลียน นอยคริสต์ มือคู่ 394 ของโลก จากออสเตรีย กับ สกันเดอร์ มันซูรี มือคู่ 344 ของโลก จากตูนิเซีย 2-0 เซต 6-0, 6-1
ปรัชญา กับ ปูนาชา คว้าแชมป์ประเภทชายคู่ พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน จำนวน 7,220 ยูโร หรือประมาณ 274,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 100 คะแนน
ขณะเดียวกัน แชมป์รายการนี้ยังเป็นการครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันเป็นรายการที่ 3 ของปีนี้ และเป็นแชมป์รายการที่ 4 ในการเล่นคู่กัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสถิติคว้าแชมป์ชายคู่ รายการที่ 32 ในการเล่นอาชีพของ ปรัชญา แบ่งเป็น ระดับไอทีเอฟ 26 รายการ และ เอทีพี ชาลเลนเจอร์ อีก 6 รายการ