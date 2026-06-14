"ก้อง-สมเกียรติ" เร่งเครื่อง Honda CBR1000RR-R คว้าอันดับ 15 เรซแรกบวกแต้มเพิ่ม "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์" มิซาโน

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 7 ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ สนาม มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี ระยะทางต่อรอบ 4.23 กิโลเมตร ชิงชัยทั้งสิ้น 21 รอบสนาม
โดยในเรซนี้ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน เจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 19 ขณะที่ทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง “ไรอัน วิคเกอร์ส” หมายเลข 17 ได้ออกตัวจากกริดที่ 21และไม่จบการแข่งขัน
"ก้อง-สมเกียรติ" ต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก หลังเริ่มเกมได้ไม่ดีนักตกลงไปอยู่ในอันดับ 21 โดยเมื่อนักบิดไทยเริ่มจับจังหวะได้ก็สามารถไล่แซงคู่แข่งขึ้นไปถึงอันดับ 17 ในช่วงกลางเรซ ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 44.842 วินาที คว้าเพิ่ม 1 แต้มสำคัญจากเรซสุดหิน
นักบิดชาวไทยกล่าวหลังจบเรซแรกว่า "ทีมพยายามใช้เซ็ตอัพคล้ายคลึงกับการทดสอบครั้งล่าสุดที่นี่ (มิซาโน) แต่ฟีลลิ่งกลับไม่เหมือนกัน ตอนนี้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดร่วมกับทีม แล้วมาดูว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงรถแข่ง สำหรับการแข่งขันในรอบ ซูเปอร์โพล และ เรซ 2 "
ทั้งนี้ "ก้อง-สมเกียรติ" มีคิวดวลในรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนจะแข่งขันเรซที่ 2 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV